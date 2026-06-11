Detención de dos bolivianos con más de 8 kilos de droga en La Quiaca

Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos jóvenes bolivianos en La Quiaca y les incautaron más de 8 kilos de droga, incluyendo cocaína y marihuana, durante operativos contra el narcotráfico.

Hoy 14:21

En los primeros días de junio, se realizaron importantes operativos contra el narcotráfico en la provincia de Jujuy, resultando en la detención de cuatro personas. En La Quiaca, las autoridades incautaron más de 8 kilos de cocaína, cerca de 30 kilos de marihuana y más de 3 kilos de hojas de coca.

El primer incidente ocurrió el 2 de junio alrededor de las 12:30, en la ruta nacional N°40, a unos 7 kilómetros de La Quiaca. Durante un patrullaje preventivo, los efectivos policiales detectaron huellas procedentes de la frontera con Bolivia, lo que llevó a un seguimiento de aproximadamente cinco kilómetros.

Durante el seguimiento, se observó a tres hombres transportando bultos. Al notar la presencia policial, abandonaron la carga e intentaron huir, pero fueron capturados con la ayuda de más agentes. En un rastrillaje, se encontraron seis mochilas ocultas.

Los efectivos de la Brigada de Narcotráfico, en presencia de testigos, abrieron las mochilas y confirmaron que contenían estupefacientes. Un narcotest reveló que se trataba de 29 kilos 754 gramos de marihuana y 8 kilos 276 gramos de cocaína.

Además, se hallaron 3 kilos 600 gramos de hojas de coca y dos teléfonos celulares. Los dos bolivianos, de 26 y 28 años, fueron detenidos y los elementos fueron secuestrados, remitiendo el caso al fuero federal.

Otro operativo se realizó en el barrio San Francisco de Libertador General San Martín, donde un motociclista de 48 años fue arrestado tras intentar evadir a la policía. Se le incautaron 94 envoltorios de cocaína, una motocicleta y 80 mil pesos.

Finalmente, en Alto Comedero, se cumplió una orden de allanamiento donde se confiscó 63 gramos de cocaína, 168 mil 900 pesos y otros elementos, resultando en la detención de una mujer de 46 años.