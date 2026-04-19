VIDEO | Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia

Un trágico accidente sacudió al automovilismo este fin de semana en Córdoba, donde un espectador murió durante una fecha del Rally Sudamericano, lo que derivó en la suspensión total de la competencia.

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El hecho ocurrió en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, cuando un vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando contra el sector donde se encontraba el público.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas. Una de ellas, un joven de 25 años oriundo de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció horas más tarde en un hospital de la región.

Además, una mujer sufrió una fractura de tobillo, mientras que otra persona presentó lesiones leves. Según informaron desde la organización, los pilotos involucrados resultaron ilesos.

Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el lugar. En paralelo, las autoridades deportivas decidieron la suspensión definitiva de la prueba, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del hecho.

A través de un comunicado oficial, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y confirmó que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El episodio vuelve a poner en debate las condiciones de seguridad en el rally, especialmente por la cercanía del público a los tramos, uno de los principales factores de riesgo en este tipo de competencias.