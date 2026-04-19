El tiempo para este domingo 19 de abril en Santiago del Estero: la lluvia sorprende y se mantendría durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día inestable en la “Madre de Ciudades”, con precipitaciones intensas, ráfagas de viento y temperaturas moderadas. Rige una alerta amarilla.

Hoy 09:07

El tiempo para este domingo 19 de abril en Santiago del Estero estará marcado por la inestabilidad, en el marco de una alerta amarilla vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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La jornada se presentará parcialmente nublada, con una humedad del 75% y vientos del sector noroeste a 15 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27.

Según el SMN, durante la mañana se prevé probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%, acompañadas por vientos moderados. Hacia la tarde, las condiciones empeorarán, con chances de precipitaciones que se ubicarán entre el 70% y el 100%, pudiendo registrarse lluvias fuertes y un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur.

Para la noche, en tanto, se espera que las tormentas continúen, manteniendo el clima inestable a lo largo de toda la jornada en la capital santiagueña.