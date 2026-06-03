Boca ya tiene días y horarios confirmados para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana

Conmebol oficializó el cronograma de los 16avos de final del certamen continental. El Xeneize abrirá la serie en la Bombonera y definirá en Chile.

Hoy 21:31

Boca ya conoce el día y horario para su serie ante O’Higgins de Chile por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol hizo oficial el cronograma de la próxima instancia del certamen continental, que se disputará luego de la final del Mundial 2026.

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El Xeneize jugará el partido de ida el jueves 23 de julio, desde las 21.30, en La Bombonera, en Buenos Aires. La revancha será una semana después, el jueves 30 de julio, también a las 21.30, en Chile, con estadio aún a definir.

Boca llegó a esta instancia luego de quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, tras la dolorosa derrota como local ante Universidad Católica. Ese partido, además, marcó el final del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador.

Del otro lado estará O’Higgins, que terminó como escolta de San Pablo en el Grupo C de la Sudamericana y ahora buscará dar el golpe ante uno de los clubes más grandes del continente.

La serie tendrá un condimento particular para Boca: será su primer partido oficial del segundo semestre, apenas unos días después de la final del Mundial, pautada para el 19 de julio. Por eso, el equipo llegaría sin demasiado rodaje competitivo previo y con un nuevo entrenador al mando.

Otro punto a seguir será la situación de Leandro Paredes, el único futbolista de Boca convocado por la Selección Argentina. Si la Albiceleste llega hasta la final del Mundial, el mediocampista quedaría muy justo de tiempos para estar disponible en el partido de ida ante O’Higgins.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Recoleta, que dio el batacazo en su grupo ante San Lorenzo y se clasificó como líder de zona.

Todos los partidos de 16avos de final de la Sudamericana

Nacional vs. Tigre

Ida: martes 21 de julio, a las 19, en el Gran Parque Central, Montevideo.

Vuelta: martes 28 de julio, a las 21.30, en el José Dellagiovanna, Victoria.

UCV FC vs. Santos

Ida: martes 21 de julio, a las 20.30, en el Estadio Olímpico de la U.C.V., Caracas.

Vuelta: martes 28 de julio, a las 21.30, en el Estadio Urbano Caldeira, Santos.

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

Ida: miércoles 22 de julio, a las 17, en el Atanasio Girardot, Medellín.

Vuelta: miércoles 29 de julio, a las 19, en el São Januário, Río de Janeiro.

Lanús vs. Cienciano

Ida: miércoles 22 de julio, a las 21.30, en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús.

Vuelta: miércoles 29 de julio, a las 19.30, en el Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino

Ida: miércoles 22 de julio, a las 19.30, en el Estadio Nacional del Perú, Lima.

Vuelta: miércoles 29 de julio, a las 21.30, en estadio a definir.

Bolívar vs. Grêmio

Ida: jueves 23 de julio, a las 18, en el Hernando Siles, La Paz.

Vuelta: jueves 30 de julio, a las 19, en el Arena do Grêmio, Porto Alegre.

Santa Fe vs. Caracas

Ida: jueves 23 de julio, a las 19.30, en el Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Vuelta: jueves 30 de julio, a las 19, en el Estadio Olímpico de la U.C.V., Caracas.

Boca Juniors vs. O’Higgins

Ida: jueves 23 de julio, a las 21.30, en La Bombonera, Buenos Aires.

Vuelta: jueves 30 de julio, a las 21.30, en estadio a definir.