La familia del abuelo brutalmente golpeado en Las Termas pide justicia y que el acusado no vuelva a quedar libre

Los familiares de Víctor Dalmacio Vargas, de 89 años, aseguraron que el ataque fue mucho más que un intento de robo. El hombre debió ser internado nuevamente por miedo, angustia y un cuadro de deshidratación tras regresar a su casa.

Hoy 21:48

La familia de Víctor Dalmacio Vargas, el abuelo de 89 años que fue salvajemente golpeado durante un intento de robo en Las Termas de Río Hondo, renovó su pedido de justicia y expresó su preocupación ante la posibilidad de que el acusado recupere la libertad en poco tiempo. Mientras tanto, el anciano permanece internado luego de haber sufrido una recaída vinculada al impacto emocional que le dejó la agresión.

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Los familiares sostienen que lo ocurrido fue mucho más grave que un simple hecho de inseguridad. Según relataron, el hombre fue atacado mientras dormía y recibió golpes de puño y patadas que le provocaron lesiones en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo.

“Lo único que pido es justicia por el hombre, porque lo que le ha hecho no tenía que pasar”, manifestó su hija Antonela Escobar, quien además cuestionó la situación judicial del sospechoso.

La mujer aseguró que el acusado había recuperado la libertad hacía menos de 15 días y que ahora teme que vuelva a quedar libre en poco tiempo.

“Hoy le tocó a él, mañana le puede tocar a otro y así no se puede vivir”, expresó.

“Mi papá tiene miedo de volver a la casa”

Más allá de las lesiones físicas, la familia asegura que el mayor daño hoy es emocional. Tras recibir el alta médica, Vargas regresó a su vivienda, pero no logró recuperarse.

“No quiso comer, no quiso tomar agua y estaba atento a todos los ruidos”, relató Antonela. Horas después debió ser trasladado nuevamente al hospital por un cuadro de deshidratación.

Su hermana, Lucía Escobar, contó que el hombre permanece con miedo y que incluso rechaza la posibilidad de regresar a su hogar.

“Mi papá tiene miedo de que este chico vuelva. No quiere volver a la casa. Nosotros también tenemos miedo”, afirmó.

Según explicó, el anciano llora, presenta dolores y permanece en estado de shock desde el día de la agresión.

El dramático relato de cómo encontraron a la víctima

El familiar Carlos Armando Juárez relató que aquella madrugada escuchó gritos y ruidos que inicialmente atribuyó a peleas callejeras habituales en la zona.

Sin embargo, poco después oyó quejarse a Vargas y salió hacia el fondo de la vivienda.

“Lo encontré tirado en el piso, golpeado en la cara”, recordó.

Según su relato, en ese momento vio escapar al sospechoso por una ventana y llegó a enfrentarlo antes de que huyera definitivamente.

Qué dicen los médicos

La médica Natalia Sánchez informó que Vargas ingresó inicialmente con múltiples hematomas en el rostro, tórax y abdomen, aunque los estudios descartaron lesiones intracraneales graves y la necesidad de una cirugía de urgencia.

Sin embargo, explicó que el paciente volvió a ser internado debido al fuerte impacto psicológico provocado por el ataque.

“Reingresó con mucho miedo, mucha angustia y un estado de shock. No quiere comer ni beber”, señaló la profesional.

Mientras continúa bajo observación médica, la familia insiste en que el caso no debe quedar impune y reclama que la Justicia adopte medidas para evitar que el acusado vuelva a recuperar la libertad.

“Lo único que le pido es justicia, que se haga justicia para él”, resumió Carlos Armando Juárez.