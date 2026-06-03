Cientos de mujeres volvieron a las calles de Santiago del Estero a 11 años del primer Ni Una Menos

"Paren de matarnos" fue una de las principales consignas de la movilización realizada en el centro de la ciudad. El reclamo estuvo atravesado por el reciente femicidio de Agostina Vega y la persistencia de la violencia de género en todo el país.

Hoy 20:23

A once años de la histórica primera movilización de Ni Una Menos, mujeres y disidencias volvieron a concentrarse este miércoles en las calles de Santiago del Estero para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia por las víctimas de femicidios. La convocatoria tuvo como punto de encuentro la intersección de Alvear y Belgrano, desde donde los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad.

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La movilización fue impulsada por el Movimiento de Mujeres y Disidencias LGBTTTIQ+, que volvió a poner en agenda una problemática que continúa generando preocupación en todo el país. Durante la jornada se escucharon consignas contra la violencia machista y se reclamó la implementación de políticas públicas que permitan prevenir y erradicar este tipo de delitos.

El reclamo de este año estuvo marcado por la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El caso provocó una fuerte repercusión nacional y se convirtió en uno de los principales símbolos de la jornada, con pedidos de justicia que se replicaron en distintas ciudades argentinas.

La joven había desaparecido el pasado 23 de mayo y fue encontrada sin vida una semana después en un descampado de la capital cordobesa. Por el crimen permanece detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, quien fue imputado por homicidio agravado por violencia de género. La causa continúa en etapa de investigación mientras familiares y organizaciones sociales exigen el esclarecimiento total de lo ocurrido.

A nivel nacional, las agrupaciones que participaron de la convocatoria advirtieron sobre el incremento de los casos de violencia de género y señalaron que actualmente se registra un femicidio cada 44 horas en Argentina. En ese contexto, insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y protección para mujeres, niñas y adolescentes.

La fecha recuerda la multitudinaria marcha realizada el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe. Desde entonces, el movimiento Ni Una Menos se convirtió en una de las expresiones sociales más importantes del país y cada año vuelve a reunir a miles de personas bajo el mismo reclamo: poner fin a la violencia contra las mujeres y evitar que nuevas víctimas engrosen una estadística que sigue generando alarma.