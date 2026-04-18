Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Mitre se hunde en la Primera Nacional: otra derrota ante Ferro en el 8 de Abril

El Aurinegro perdió 1 a 0 ante el conjunto de Caballito y profundiza su mal momento en la Primera Nacional.

Hoy 17:01
Mitre Ferro

Mitre sufrió otra dura derrota en el Estadio Dres. Castiglione y profundiza su mal momento en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño cayó por 1 a 0 frente a Ferro Carril Oeste en el marco de la fecha 10 y no logra salir del fondo de la Zona A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Aurinegro volvió a mostrar falencias defensivas. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, a los 31 minutos del segundo tiempo, apareció Acosta para convertir de penal y marcar el único gol de la tarde, dándole la victoria a la visita.

Con este resultado, Mitre continúa sin hacer pie en el torneo y se mantiene en zona de descenso. Suma apenas 8 puntos, producto de una victoria, cinco empates y tres derrotas, ubicándose en el puesto 17, una posición que empieza a encender todas las alarmas.

El presente preocupa y obliga a una rápida reacción si quiere cambiar el rumbo. En la próxima jornada, Mitre tendrá una parada complicada cuando visite a Chaco For Ever, en un duelo clave para intentar salir del fondo y recuperar algo de confianza.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a un cordobés de 43 años con una menor de 14 en un alojamiento en Los Telares
  2. 2. Desmantelaron un kiosco de drogas en La Banda y detuvieron a dos mujeres
  3. 3. El tiempo para este domingo 19 de abril en Santiago del Estero: la lluvia sorprende y se mantendría durante toda la jornada
  4. 4. EN VIVO | Superclásico imperdible: River y Boca se enfrentan con rachas positivas en el Monumental
  5. 5. Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT