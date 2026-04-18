Mitre se hunde en la Primera Nacional: otra derrota ante Ferro en el 8 de Abril

El Aurinegro perdió 1 a 0 ante el conjunto de Caballito y profundiza su mal momento en la Primera Nacional.

Hoy 17:01

Mitre sufrió otra dura derrota en el Estadio Dres. Castiglione y profundiza su mal momento en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño cayó por 1 a 0 frente a Ferro Carril Oeste en el marco de la fecha 10 y no logra salir del fondo de la Zona A.

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El Aurinegro volvió a mostrar falencias defensivas. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, a los 31 minutos del segundo tiempo, apareció Acosta para convertir de penal y marcar el único gol de la tarde, dándole la victoria a la visita.

Con este resultado, Mitre continúa sin hacer pie en el torneo y se mantiene en zona de descenso. Suma apenas 8 puntos, producto de una victoria, cinco empates y tres derrotas, ubicándose en el puesto 17, una posición que empieza a encender todas las alarmas.

El presente preocupa y obliga a una rápida reacción si quiere cambiar el rumbo. En la próxima jornada, Mitre tendrá una parada complicada cuando visite a Chaco For Ever, en un duelo clave para intentar salir del fondo y recuperar algo de confianza.