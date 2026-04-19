Operativo en Chubut: incautaron fentanilo y propofol enviados en una encomienda

La investigación permitió detener al destinatario y realizar múltiples allanamientos en distintos puntos.

Hoy 18:38

Un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad nacionales y provinciales permitió interceptar una encomienda que trasladaba de manera ilegal medicamentos de alto riesgo, como propofol y fentanilo, en Puerto Madryn.

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El procedimiento tuvo lugar en la terminal de ómnibus de la ciudad chubutense, donde personal de seguridad, gracias a la intervención de un perro especializado, detectó una encomienda sospechosa, proveniente de Entre Ríos.

Al inspeccionar la caja, las autoridades constataron que en su interior había 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, utilizados habitualmente en ámbitos médicos por su potente efecto anestésico y narcótico, lo que encendió las alertas.

Las tareas investigativas permitieron establecer quién sería el destinatario del paquete. El sospechoso fue interceptado cuando se presentó a retirarla en la terminal y quedó demorado por personal de la División Drogas Peligrosas.

Luego, con autorización del Juzgado Federal, se hizo un allanamiento en su casa, donde se secuestraron varios celulares y documentación relevante para la causa.

A partir de este hallazgo, intervino la sede fiscal descentralizada de Rawson, que coordinó tareas con unidades especializadas de Gendarmería Nacional Argentina en distintas jurisdicciones.

Como resultado de esas tareas, se llevaron adelante allanamientos en diferentes ubicaciones en Paraná, vinculados al remitente de la encomienda. Durante los operativos, los efectivos secuestraron una importante cantidad de sustancias.

Según detallaron, en total incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 frascos de remifentanilo.

También se secuestraron grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera -$15.801.500, US$17.100 y 3200 reales-, además de armas de fuego y municiones, elementos que ahora forman parte de la investigación judicial en curso.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes del caso, la coordinación entre las fuerzas de distintas jurisdicciones fue clave para detectar y frenar el traslado de estas sustancias, cuyo uso está estrictamente regulado en el ámbito sanitario.

La causa sigue bajo investigación para determinar el destino final del envío y establecer si existe una red organizada detrás del tráfico de estos medicamentos, sin descartar nuevas medidas en los próximos días.