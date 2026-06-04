Nicole Verón, la expolicía que vendía contenido erótico, fue detenida tras un choque fatal

Encontraron drogas en el coche que viajaba. Fue uno de los vehículos involucrados en un accidente en cadena en Ezeiza que terminó con un muerto.

Hoy 08:52

Nicole Verón, una expolicía de la Ciudad de Buenos Aires que alcanzó notoriedad por la difusión de videos de contenido erótico grabados con uniforme policial, fue detenida este miércoles tras verse involucrada en un choque fatal ocurrido en la Autopista Riccheri.

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La causa dio un giro cuando los efectivos encontraron un arma de guerra y droga, y ahora investigan si estos elementos que están vinculados a la mujer.

Auto en el que viajaba la expolicía

El hecho ocurrió en el kilómetro 23,6 de la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, donde se produjo una colisión en cadena entre una Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. Como consecuencia del impacto murió Hugo Javier López, de 48 años, quien conducía la camioneta y salió despedido del vehículo.

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Del choque fatal al hallazgo de un arma en un patrullero

Según la reconstrucción inicial, la expolicía viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres. Mientras los efectivos trabajaban en la asistencia a las víctimas y preservaban la escena del accidente, detectaron una maniobra sospechosa.

De acuerdo con la acusación, la mujer habría subido a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada posteriormente con su cargador colocado y municiones en condiciones de uso.

El SUV de la víctima fatal

A partir de ese hallazgo, la fiscalía dispuso su imputación por tenencia ilegal de arma de guerra.

La investigación sumó una causa por drogas

Durante la inspección del BMW, los investigadores encontraron además sustancias estupefacientes y elementos de fraccionamiento, lo que motivó la apertura de una causa paralela para determinar si existía alguna actividad vinculada a la comercialización de drogas.

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Por ese motivo, el vehículo quedó secuestrado y se preservó la escena para la intervención de los peritos especializados.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza, que también investiga las circunstancias que derivaron en el choque fatal.

Mientras avanzan las pericias accidentológicas y toxicológicas, los investigadores buscan determinar tanto la mecánica del accidente como la procedencia del arma y de los estupefacientes hallados en el vehículo donde viajaba la exintegrante de la fuerza porteña.