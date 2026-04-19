El municipio refuerza la campaña de vacunación contra el dengue

La dosis es gratuita y está destinada a personas de 15 a 59 años. Se aplica en distintos vacunatorios sin necesidad de orden médica.

Hoy 15:57

La Municipalidad de La Banda continúa promoviendo la campaña de vacunación contra el dengue, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de la comunidad.

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La vacuna está destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en Capital o La Banda, hayan tenido o no la enfermedad. La misma es gratuita, no requiere orden médica y se encuentra disponible en los distintos vacunatorios.

Desde el área de Salud se recordó que la vacunación consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada aplicación. En el caso de aquellas personas que hayan tenido dengue, deberán esperar seis meses desde la recuperación para poder vacunarse.

Asimismo, se informó que no podrán acceder a la vacuna personas embarazadas o en período de lactancia, personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas, y quienes hayan presentado reacciones adversas a dosis previas.

En este sentido, se invita a los vecinos a acercarse al CAMM N° 6 El Rincón para recibir la vacuna y completar el esquema correspondiente.

De esta manera, el municipio continúa trabajando en la prevención de enfermedades y en el fortalecimiento de la salud pública, promoviendo el acceso equitativo a los servicios sanitarios.