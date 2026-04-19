Un incendio en el Monumental generó tensión en el Superclásico entre River y Boca

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors tuvo un momento de alta tensión antes del inicio, cuando un incendio se desató en una de las tribunas del Estadio Monumental en pleno recibimiento.

Mientras miles de hinchas desplegaban un impresionante show con banderas, papelitos y un telón gigante, una butaca comenzó a prenderse fuego en el sector alto que da a la avenida Figueroa Alcorta. El foco ígneo creció rápidamente y generó preocupación entre los presentes, en una escena que por instantes hizo temer un posible caos.

El contexto era de una verdadera fiesta, con más de 50 mil banderitas y cerca de 40 toneladas de papel volando por el aire. Sin embargo, el uso masivo de estos elementos también pudo haber influido en la rápida propagación del fuego, que obligó a una reacción inmediata para evitar que se extendiera a otros sectores.

Afortunadamente, el incendio fue controlado en pocos minutos y no se registraron heridos, lo que llevó tranquilidad en un momento delicado. La situación no pasó a mayores, pero dejó en evidencia el riesgo que pueden implicar este tipo de recibimientos multitudinarios cuando no hay un control adecuado.

Más allá del susto, el episodio encendió las alarmas en un estadio colmado, donde la pasión estuvo muy cerca de transformarse en un problema mayor. El fuego fue protagonista inesperado en una jornada que tenía todos los condimentos para ser únicamente una celebración.