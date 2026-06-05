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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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Locales

Conmoción por la muerte de Paulino, histórico personaje santiagueño

Tenía 75 años y permanecía internado desde hacía varios días en un sanatorio de la Capital. Su partida generó una gran tristeza.

Hoy 13:30

Santiago del Estero despide este viernes con profundo pesar a Paulino, un querido personaje de la ciudad que falleció en la madrugada a los 75 años.

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Según se pudo saber, permanecía internado desde hacía varios días en el Sanatorio San Francisco, donde era asistido por un delicado cuadro de salud derivado de problemas crónicos que venía atravesando.

La noticia de su muerte generó conmoción entre quienes lo conocían, especialmente vecinos, comerciantes y personas que solían cruzarlo en distintos puntos de la ciudad.

Paulino era una figura reconocida en la vía pública santiagueña. Durante años recorrió kilómetros y kilómetros por las calles, donde fue construyendo vínculos, saludos cotidianos y amistades con muchas personas.

Su presencia formaba parte del paisaje diario de Santiago del Estero. Con su andar habitual, logró ganarse el cariño de quienes lo veían pasar y compartían con él algún momento.

Aunque ya no estará en las calles que transitó durante gran parte de su vida, Paulino seguirá presente en el recuerdo de cientos de santiagueños que lo conocieron y le tomaron cariño.

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