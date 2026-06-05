Entre canciones, banderas y emoción: los santiagueños homenajearon al Indio Solari en la Plaza Libertad

Cientos de fanáticos se reunieron en el principal paseo céntrico de la ciudad para despedir al histórico líder de Los Redonditos de Ricota.

Hoy 20:22

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari movilizó a miles de seguidores en todo el país y Santiago del Estero no fue la excepción. Este viernes, decenas de fanáticos se congregaron en Plaza Libertad para rendir un emotivo homenaje colectivo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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La convocatoria, impulsada a través de las redes sociales por seguidores del músico, reunió a personas de distintas edades que llegaron con banderas, remeras, recuerdos y símbolos vinculados al universo ricotero, transformando el corazón de la ciudad en un espacio de encuentro, memoria y despedida.

Las canciones del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fueron las grandes protagonistas de la tarde, sonando una tras otra mientras los presentes cantaban, compartían anécdotas y recordaban distintos momentos marcados por la obra del artista.

El encuentro estuvo atravesado por la emoción. Muchos asistentes se abrazaron, intercambiaron recuerdos y expresaron el impacto que generó la partida de un músico que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina.

A medida que avanzaba la tarde, la plaza se fue poblando de seguidores que se acercaron para participar de una despedida cargada de simbolismo. Algunos entonaron clásicos del repertorio ricotero, mientras otros eligieron recordar letras, recitales y momentos que marcaron sus vidas.