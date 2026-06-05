Presentaron oficialmente la gran final de la Liga Nacional entre Quimsa y Gimnasia

La definición de la temporada 2025/26 comenzará este sábado, desde las 19, en el estadio Ciudad. Lucas Victoriano, Pablo Favarel, Leonardo Lema y Martiniano Dato hablaron en la previa.

Hoy 20:20

La final de la Liga Nacional 2025/26 ya se vive en Santiago del Estero. Este viernes, en las instalaciones del Estadio Ciudad, se realizó la conferencia de prensa de presentación de la serie decisiva entre Quimsa y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

La definición, que será al mejor de siete partidos, comenzará este sábado desde las 19 en el estadio Ciudad, donde la Fusión intentará aprovechar la ventaja de localía para dar el primer golpe ante el conjunto patagónico.

En la previa de su tercera final consecutiva de Liga Nacional, el entrenador de Quimsa, Lucas Victoriano, valoró el camino recorrido por su equipo y destacó el esfuerzo colectivo para llegar nuevamente a una instancia decisiva.

“Agradecido de llegar a una nueva definición, quiero felicitar a los entrenadores de La Liga por esta temporada que fue muy pareja. Me siento agradecido por el esfuerzo de los jugadores que entendieron que teníamos que encarar este desafío de forma grupal”, expresó el DT tucumano.

Del otro lado, el entrenador de Gimnasia, Pablo Favarel, remarcó la importancia del funcionamiento colectivo y elogió al rival que tendrá enfrente en la final.

“Lo colectivo tiene que estar por encima de lo individual. Si bien tuvimos un inicio irregular, hoy llegamos a la definición frente a un equipo que es protagonista en los últimos años, con un entrenador a la talla como lo es Lucas Victoriano”, señaló.

Además, Favarel anticipó una serie exigente y pareja: “Estamos en una final, vamos a disfrutar y a competir con compromiso. En cada partido vamos a disputar cada pelota, somos dos equipos con buen básquet”.

También tomó la palabra Leonardo Lema, una de las figuras de Quimsa durante la temporada. El jugador de la Fusión destacó la importancia de disfrutar el momento y valoró el acompañamiento del público santiagueño.

“Tuvimos un camino duro para llegar a la final, por eso hay que disfrutar de este ambiente que se vive en el club y en la ciudad. Es importante tener la ventaja de localía, la gente es un plus para sacar adelante juntos los partidos cuando sea necesario”, afirmó.

Por el lado de Gimnasia, el joven Martiniano Dato reconoció la jerarquía del plantel santiagueño y aseguró que el equipo de Comodoro deberá sostenerse desde la defensa para competir en la serie.

“Somos un equipo con muchos jugadores jóvenes, nos toca un rival con un plantel largo con mucha jerarquía. Vamos a tener que afrontar esta serie desde la defensa”, sostuvo.

Con ambos equipos ya enfocados en el primer juego, la final promete intensidad, paridad y dos estilos bien definidos. Quimsa buscará seguir ampliando una etapa de enorme protagonismo en el básquet argentino, mientras que Gimnasia intentará dar el golpe ante uno de los grandes animadores de las últimas temporadas.

La pelota comenzará a picar este sábado a las 19 en el Estadio Ciudad, donde la Fusión irá por el primer punto de la serie ante su gente.