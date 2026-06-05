Cáritas lanzó su colecta anual en Santiago del Estero: “Lo que se recauda este mes nos ayuda a sostener todo el año”

La campaña solidaria se realizará este sábado y domingo en parroquias, plazas, supermercados e instituciones. Los fondos permiten mantener programas de alimentación, educación y contención para cientos de familias santiagueñas.

Hoy 21:38

Con el lema de la solidaridad y la esperanza, Cáritas Santiago del Estero llevará adelante este fin de semana su tradicional Colecta Anual, una campaña fundamental para sostener durante todo el año los programas de asistencia, alimentación, educación y capacitación que desarrolla la institución en distintos puntos de la provincia.

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Desde uno de los centros educativos y comunitarios donde trabaja la organización, sus responsables destacaron el impacto que tiene la ayuda de los santiagueños en la vida cotidiana de cientos de niños y familias.

María del Carmen, integrante de Cáritas, explicó que en ese espacio asisten diariamente 137 niños, quienes reciben acompañamiento escolar, contención y alimentación.

“Tratamos de darle contención. Hay muchos chicos que necesitan apoyo escolar y cariño. Lo principal es el afecto, porque muchos de ellos carecen de eso”, expresó.

Un trabajo que se realiza durante todo el año

Además de la asistencia educativa, los niños reciben diariamente merienda y cena gracias al trabajo de voluntarios y colaboradores que sostienen el funcionamiento del centro.

Por su parte, Rubén, referente de Cáritas, remarcó que la colecta anual es una de las herramientas más importantes para financiar las distintas acciones que desarrolla la organización.

“Cáritas es amor, solidaridad y compromiso. Con el aporte de la colecta sostenemos programas de educación inclusiva, alimentación, capacitación en oficios y acompañamiento a las familias durante todo el año”, señaló.

Asimismo, destacó que la institución tiene presencia en parroquias y comunidades de toda la provincia, donde se llevan adelante diversas iniciativas destinadas a acompañar a las personas más vulnerables.

Dónde y cómo colaborar

La colecta se desarrollará durante el sábado y domingo, aunque desde la entidad recordaron que las donaciones también pueden realizarse durante todo el mes de junio.

Los voluntarios estarán presentes en parroquias, plazas, peatonales, semáforos, supermercados, colegios, organismos públicos y distintos espacios de la ciudad, donde recibirán aportes de los vecinos.

Además, quienes deseen colaborar podrán hacerlo de manera digital a través de la plataforma donar.caritas.sgo o acercándose personalmente a la sede ubicada en Maipú 130.

Desde Cáritas remarcaron la importancia de la campaña, ya que representa la principal fuente de financiamiento para sostener sus actividades.

“Esta colecta es fundamental porque es la única vez del año que Cáritas recauda fondos para sostener los programas de asistencia, educación, alimentación y capacitación. Lo que se recauda durante este mes nos ayuda a solventar todo el año”, explicaron.

También resaltaron el papel del voluntariado, integrado por personas que donan su tiempo para acompañar a niños, jóvenes y familias en distintos barrios de la provincia.

En un contexto económico complejo, la organización renovó su llamado a la comunidad santiagueña para sumarse a la campaña.

“Ayudar a los que menos tienen transforma realidades. Cada aporte, por pequeño que sea, permite que cientos de niños puedan seguir recibiendo contención, educación y alimentación”, destacaron.

La colecta anual de Cáritas se extenderá durante todo el fin de semana y buscará movilizar la solidaridad de los santiagueños para continuar acompañando a quienes más lo necesitan.