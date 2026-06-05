La abogada de Sebastián Corti recibió una golpiza en el barrio Huaico Hondo

La denuncia la realizó la actual pareja de Fabiola Arce. La acusada es una mujer que también agredió al hombre.

Hoy 06:58

Un incidente entre tres personas se registró anoche en el barrio Huaico Hondo, en la zona norte de la capital, y es investigado por la fiscal Pilar Palavecino.

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De acuerdo con las actuaciones, el episodio ocurrió alrededor de las 20.50 en avenida Colón (N) al 1300 y tuvo como protagonistas a Eduardo Sebastián Cura (40), su actual pareja Fabiola Arce, y su ex pareja Fabiola María Ezquerra, domiciliada a una cuadra del lugar.

Según la denuncia de Cura, arribó al domicilio junto a Arce y, al momento de descender del vehículo, se cruzaron con Ezquerra, con quien se encuentra separado desde hace aproximadamente 30 días.

En ese contexto, se produjo una discusión verbal que rápidamente escaló. Siempre de acuerdo con la presentación realizada, Ezquerra se habría abalanzado sobre Arce, produciéndose agresiones físicas que derivaron en lesiones superficiales.

El denunciante indicó que intervino para separar a ambas mujeres y que, en ese intento, también resultó con rasguños en el rostro y un brazo.

El conflicto fue contenido con la intervención de terceros presentes en el lugar, lo que evitó que la situación pasara a mayores.

Posteriormente, los tres involucrados fueron trasladados a Sanidad Policial, donde recibieron asistencia, mientras que la fiscalía continúa con la investigación del hecho.