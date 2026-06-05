Con una profunda emoción, miles de seguidores homenajearon al Indio Solari en Plaza de Mayo

Seguidores de todas las edades se congregaron espontáneamente en el corazón de Buenos Aires para homenajear al histórico músico. Hubo abrazos, cantos, emoción y un sentimiento compartido: agradecerle al artista que marcó a varias generaciones.

Hoy 20:18

La muerte de Indio Solari transformó este viernes a Plaza de Mayo en un enorme punto de encuentro para miles de seguidores que decidieron despedirlo a su manera: cantando sus canciones, compartiendo recuerdos y celebrando el legado de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

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Sin escenario, sin discursos oficiales y sin una organización centralizada, la plaza comenzó a llenarse de historias atravesadas por la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre los asistentes había adolescentes que descubrieron las canciones a través de sus padres, jubilados que siguieron a la banda desde sus inicios, trabajadores que interrumpieron sus actividades para acercarse y familias enteras unidas por una misma pasión.

Mientras sonaban clásicos como "Jijiji", "Un ángel para tu soledad", "La bestia pop" y "Todo preso es político", cientos de personas cantaban al unísono, generando un clima que por momentos parecía una celebración y por otros una despedida cargada de emoción.

La convocatoria reunió a varias generaciones de ricoteros. Algunos llegaron desde distintos puntos del conurbano bonaerense y otros desde barrios porteños. Muchos llevaban remeras, banderas y tatuajes vinculados al universo creado por el Indio, mientras otros compartían anécdotas de recitales y viajes realizados para seguir a la banda por todo el país.

La emoción también estuvo presente en quienes encontraron en las letras de Solari una compañía para momentos difíciles de sus vidas. Entre lágrimas y abrazos, varios fanáticos recordaron cómo las canciones del músico marcaron historias familiares, amistades y experiencias personales que trascendieron el ámbito musical.

La plaza se convirtió en un inmenso coro colectivo donde cada canción parecía funcionar como una forma de homenaje. No hubo mensajes institucionales ni ceremonias protocolares. El protagonismo fue exclusivamente de la gente, que eligió despedir al artista cantando sus temas más emblemáticos.

Mientras continúa la expectativa por la despedida oficial anunciada para este sábado, la concentración espontánea en Plaza de Mayo dejó en evidencia la magnitud del fenómeno cultural que representó el Indio Solari. Miles de personas coincidieron en un mismo sentimiento: la partida del músico cierra una etapa fundamental de la historia del rock argentino, pero su obra seguirá viva en cada canción, cada recital recordado y cada generación que continúe encontrando en sus letras una forma de identificarse.