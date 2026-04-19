Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj

El fuego consumió en minutos la casa de una familia en Real Sayana. No hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Hoy 16:46

Un incendio de gran magnitud provocó momentos de tensión en el paraje Vacasnioj, en jurisdicción de Real Sayana, donde una vivienda fue arrasada por las llamas.

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El siniestro se desató en ausencia de los ocupantes, lo que evitó que se registraran personas heridas. Sin embargo, el fuego avanzó rápidamente y consumió por completo la estructura, sin dar margen para rescatar pertenencias.

Real Sayana

Alertados por la situación, vecinos dieron aviso a las autoridades al observar densas columnas de humo que se elevaban desde el inmueble. Poco después, personal de la Comisión Municipal, con apoyo de un camión cisterna, llegó al lugar para intentar controlar el foco ígneo.

Las tareas se centraron en evitar la propagación hacia zonas cercanas, mientras se desplegaba un operativo de seguridad con la intervención de efectivos policiales y personal sanitario.

Pese al esfuerzo de los equipos, la intensidad del incendio provocó la destrucción total del inmueble y de todos los bienes en su interior, dejando a la familia damnificada sin nada.

Las causas que originaron el fuego son materia de investigación.