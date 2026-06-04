Quiénes son los cuatro jugadores que reserva Scaloni a días del Mundial ante posibles bajas

El entrenador de la Selección Argentina notificó a cuatro futbolistas ante la posibilidad de modificar la lista por lesiones.

Hoy 14:13

A pocos días del debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni no quiere dejar ningún detalle librado al azar. En medio del seguimiento a varios jugadores que arrastran molestias físicas, el entrenador de la Selección Argentina tomó una decisión preventiva: notificó a cuatro futbolistas para que estén atentos ante una posible convocatoria de urgencia.

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Los nombres que quedaron en estado de alerta son Emiliano Buendía, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone. Todos podrían ingresar a la lista definitiva si se produce alguna baja antes del comienzo de la Copa del Mundo.

La medida responde al escenario físico que atraviesa parte del plantel argentino. Aunque en el cuerpo técnico reina el optimismo, la cercanía del debut obliga a tener alternativas listas ante cualquier imprevisto.

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Beltrán y Capaldo, cerca del plantel

Santiago Beltrán y Nicolás Capaldo tienen una ventaja importante: ambos se encuentran en Kansas, trabajando junto a la delegación argentina como parte del grupo de jugadores adicionales que acompañan la preparación para los amistosos ante Honduras e Islandia.

En el caso de Capaldo, incluso tendrá participación en el amistoso frente a Honduras. Su situación está directamente ligada a la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, dos futbolistas que llegan con dudas desde lo físico y son seguidos de cerca por el cuerpo técnico.

Buendía y Perrone, atentos desde afuera

Distinta es la realidad de Emiliano Buendía y Máximo Perrone. Ambos quedaron fuera de la lista definitiva de 26 jugadores, pero forman parte de la prelista de 55 presentada por la AFA ante la FIFA, por lo que pueden ser convocados en caso de emergencia.

Buendía, futbolista del Aston Villa, aparece como una de las principales alternativas ofensivas. Viene de cerrar una temporada destacada, con la consagración en la Europa League, y sería la primera opción si Nicolás Paz no logra recuperarse de la molestia que arrastra en una de sus rodillas.

Por su parte, Perrone, mediocampista del Como, es el nombre que tiene en carpeta Scaloni para reforzar el mediocampo si Leandro Paredes, quien padece una sobrecarga muscular, o alguno de los volantes internos no llega en plenitud física al debut mundialista.

Por ahora, no hay modificaciones en la lista definitiva. Sin embargo, la Selección ya tiene preparado un plan de contingencia para reaccionar rápido si aparece una baja de último momento.

La agenda de la Selección antes del amistoso con Honduras

Jueves 4 de junio

18.00: entrenamiento cerrado.

Viernes 5 de junio

17.30: conferencia de Lionel Scaloni en Kyle Field, College Station.

18.00: entrenamiento en Kyle Field, con los primeros 15 minutos abiertos a los medios.

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Los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio

22.00: Argentina vs. Argelia, en el estadio Kansas City.

Lunes 22 de junio

14.00: Argentina vs. Austria, en el estadio Dallas.

Sábado 27 de junio

23.00: Jordania vs. Argentina, en el estadio Dallas.