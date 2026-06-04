La UNSE será sede de la Segunda Jornada de Economía con foco en el federalismo fiscal

José Luis Flaja invictó al encuentro, abierto a todo público, que abordará la crisis fiscal y los desafíos de las finanzas provinciales y municipales, con la participación de destacados especialistas.

Hoy 13:34

El licenciado José Luis Flaja, docente de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, dialogó con Radio Panorama sobre la realización de la “Segunda Jornada de Economía: Federalismo Fiscal en la Argentina y los desafíos de las finanzas provinciales y municipales”, un espacio de análisis centrado en la coyuntura financiera actual.

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El evento se desarrollará el viernes 5 de junio desde las 8.30 en el Paraninfo de la UNSE y está destinado a todo público. Contará con la presencia de destacados académicos y especialistas, y tendrá como cierre la exposición del titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Pedro Lines.

En ese marco, Flaja explicó que “la temática es la crisis fiscal y los problemas de los gobiernos subnacionales”, y destacó que participarán catedráticos de alto nivel, lo que permitirá un debate profundo sobre la realidad económica del país.

El docente también analizó el contexto actual y señaló que “estamos enfrentando tres fenómenos convergentes que tienen diferentes etapas”, vinculados principalmente a la evolución de los impuestos coparticipables como el IVA y Ganancias, los cuales —indicó— acompañan el ciclo de la economía.

En ese sentido, advirtió que la situación actual presenta dificultades, aunque planteó que podría modificarse: “Estamos complicados, pero cuando esto se revierta, va a cambiar”. Además, mencionó que a nivel nacional se impulsa un proceso de reforma fiscal e incentivos a la inversión que impacta en tributos como Ganancias, lo que a su vez repercute en la recaudación de las provincias.

Flaja también dejó una definición sobre el sistema fiscal argentino: “Este es un país muy unitario para recaudar y muy federal para gastar”, y consideró que una posible salida podría ser una reforma tributaria integral, aunque aclaró que se trata de “un pulso político más que económico”.

La jornada se presenta así como un espacio clave para analizar los desafíos actuales del federalismo fiscal y debatir alternativas que permitan fortalecer las finanzas provinciales y municipales en un contexto económico complejo.