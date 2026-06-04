Mundial 2026: los caminos que podría tener Argentina según cómo termine en el Grupo J

La Selección comenzará su participación ante Argelia y, dependiendo de si finaliza primera, segunda o entre los mejores terceros, podría tener recorridos muy distintos rumbo a la final.

Hoy 13:57

La Selección Argentina está cada vez más cerca de iniciar su camino en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en 12 días ante Argelia, en el marco del Grupo J, donde también enfrentará a Austria y Jordania.

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La Albiceleste, vigente campeona del mundo, aparece como gran candidata a quedarse con el primer puesto de la zona. Los tres partidos de la fase de grupos se jugarán en Estados Unidos: el debut ante Argelia será en el Arrowhead Stadium de Kansas, mientras que los encuentros frente a Austria y Jordania se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas.

El recorrido posterior dependerá de la posición final en el grupo. Si Argentina avanza como primera o segunda, no saldrá de Estados Unidos en las siguientes instancias, lo que podría representar una ventaja logística importante de cara a la fase eliminatoria.

En caso de terminar primera en el Grupo J, la Selección jugaría los 16avos de final en Miami. Si supera esa instancia, disputaría los octavos de final en Atlanta, los cuartos de final en Kansas y una eventual semifinal nuevamente en Atlanta. La final está prevista en Nueva York.

Si finaliza segunda en el Grupo J, el camino sería diferente. Argentina comenzaría los 16avos de final en Los Ángeles, luego podría jugar los octavos en Dallas, los cuartos otra vez en Los Ángeles y una hipotética semifinal en Dallas.

El escenario más incierto sería una clasificación como uno de los ocho mejores terceros. En ese caso, se abrirían múltiples posibilidades y la Selección podría tener que salir de Estados Unidos para disputar partidos en Canadá o México, dependiendo de cómo se complete el cuadro de la fase eliminatoria.

Los posibles estadios de Argentina en el Mundial 2026

Fase de grupos

Argentina vs. Argelia: Kansas

Argentina vs. Austria: Dallas

Argentina vs. Jordania: Dallas

Si termina primera en el Grupo J

16avos de final: Miami

Octavos de final: Atlanta

Cuartos de final: Kansas

Semifinal: Atlanta

Final: Nueva York

Si termina segunda en el Grupo J

16avos de final: Los Ángeles

Octavos de final: Dallas

Cuartos de final: Los Ángeles

Semifinal: Dallas

Final: Nueva York

Con el debut cada vez más cerca, la Selección Argentina ya empieza a mirar no solo a sus rivales de grupo, sino también los posibles recorridos que podría afrontar en su defensa del título mundial.