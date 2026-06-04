Atraparon a Román Melchert: el principal sospechoso del robo a las turistas mendocinas en Las Termas

La investigación por el violento arrebato que tuvo como víctima a una turista mendocina de 81 años registró un avance clave: este jueves fue detenido Román Valentín Melchert.

Hoy 14:04

Tras varios días de intensa búsqueda, personal del Departamento Robos y Hurtos de la DGI Departamental N°6 logró detener a Román Valentín Melchert, señalado como uno de los autores del robo sufrido por una mujer de 81 años oriunda de Mendoza. Su presunta cómplice ya había sido aprehendida anteriormente.

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Finalmente, la investigación por el violento arrebato que tuvo como víctima a una turista mendocina de 81 años registró un avance clave: este jueves fue detenido Román Valentín Melchert, sobre quien pesaba un pedido de detención dispuesto por la Justicia.

El procedimiento fue concretado por personal del Departamento Robos y Hurtos de la DGI Departamental N°6, que venía realizando recorridos preventivos y tareas de vigilancia para dar con el paradero del sospechoso.

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De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 12:30 los investigadores lograron divisar a un hombre que coincidía con las características buscadas mientras caminaba por calle San Martín, entre Chacabuco y Maipú, en el barrio Toro Yacu. Tras ser interceptado e identificado, se confirmó que se trataba de Román Valentín Melchert, de 25 años, por lo que se hizo efectiva su detención.

La causa se inició a raíz de la denuncia realizada por Micaela Rodríguez, una turista mendocina de 81 años, quien fue víctima de un robo modalidad arrebato cuando caminaba por el centro termense. Según la investigación, dos personas que se movilizaban en una motocicleta la despojaron de su cartera, que contenía dinero en efectivo y documentación personal.

En el marco de la pesquisa, días atrás ya había sido aprehendida una mujer de 24 años, sindicada como la conductora del motovehículo utilizado durante el hecho.

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Asimismo, durante los allanamientos ordenados por la Justicia se logró el secuestro de una motocicleta que sería de interés para la causa, aunque en aquella oportunidad Melchert no pudo ser localizado.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía correspondiente. Además, se ordenó el secuestro de las prendas de vestir que habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

La investigación continúa con el objetivo de reunir mayores elementos probatorios en torno al hecho que tuvo amplia repercusión en la ciudad por tratarse de visitantes que habían llegado desde la provincia de Mendoza para recorrer Las Termas de Río Hondo.