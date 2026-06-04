Neder: “Recordemos el legado de Perón con el compromiso del desafío actual”

El senador nacional fue orador en la sesión de este jueves, con motivo del homenaje realizado al cumplirse 80 años de la asunción presidencial de Juan Domingo Perón.

Hoy 12:55

Con motivo de cumplirse este 4 de junio el 80° aniversario de la primera asunción como Presidente de la Nación de Juan Domingo Perón, en la sesión que lleva adelante hoy el Senado se realizó un homenaje desde el bloque peronista, que estuvo a cargo del legislador santiagueño José Emilio Neder.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Día histórico para el país porque hace 8 décadas asumía Juan Domingo Perón, el hombre que transformó Argentina generando derechos para los trabajadores que les permitieron dignidad, impulsando un desarrollo pujante de la pequeña y mediana empresa nacional”, comenzó diciendo Neder.

“Aquella etapa posicionó a Argentina como uno de los países con mayor crecimiento y ascenso en la época, y de ese crecimiento Perón tomó decisiones políticas para beneficio del pueblo, generando conquistas sociales en favor de los que menos tienen y más necesitan”, apuntó.

“Por eso hoy su legado sigue vigente: cuando cada vez que se pretende como hace este gobierno nacional quitar derechos a los trabajadores, avasallar logros sociales e imponer un individualismo perverso, aparece el peronismo levantando sus banderas y organizando su comunidad”, remarcó.

“No recordemos hoy a Perón desde la nostalgia sino desde el compromiso, porque el desafío actual requiere la misma convicción de aquel entonces. Atravesamos dificultades y situaciones complejas pero que nadie se equivoque: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política forman parte del pueblo argentino. Viva Perón”, concluyó Neder.