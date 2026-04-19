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Independiente de Fernández volvió a festejar ante Defensores en Forres

El Aurinegro se impuso por 3-1 como visitante para confirmar su buen arranque en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 14:33
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Independiente de Fernández confirmó su gran arranque en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol al vencer este domingo por 3-1 a Defensores de Forres, en condición de visitante, por la segunda fecha de la Zona Robles.

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El conjunto de Fernández volvió a mostrar contundencia y sumó su segunda victoria consecutiva. Los goles del triunfo fueron convertidos por Lionel Mansilla, Ángel Villalba y Gerardo Reynoso, consolidando el buen momento del equipo tras el debut con victoria ante Unión de Beltrán.

Por el lado del local, el descuento llegó a través de Lautaro Díaz, en contra, en un partido que se complicó aún más para Defensores por las expulsiones de Axel Sequeira y Ramiro Luna, que dejaron al equipo con nueve jugadores.

Defe venía de festejar en la primera fecha con una goleada en el clásico ante Atlético, pero no pudo sostener ese rendimiento ante un rival que se perfila como protagonista.

LO QUE VIENE

En la próxima jornada, Independiente de Fernández buscará extender su racha positiva cuando reciba a Atlético Forres. En tanto, Defensores intentará recuperarse cuando visite a Independiente en Beltrán.

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