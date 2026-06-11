Quimsa tuvo una mala noche, cayó ante Gimnasia y se complica en la final

El equipo de Lucas Victoriano perdió 76 a 59 en el tercer juego de la serie final, quedó 3-0 abajo y está obligado a ganar el próximo partido para mantener chances de ser campeón.

Hoy 23:17

Quimsa tuvo una floja actuación en el tercer punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet y cayó como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 76 a 59. Con este resultado, el conjunto patagónico se adelantó en la serie y quedó a una victoria de consagrarse campeón. Ahora, el equipo dirigido por Victoriano está obligado a ganar el próximo encuentro para seguir con vida.

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En el inicio Quimsa encontró aciertos con Figueredo y Robinson a distancia, en el local Dato con un par de triples emparejó pero la Fusión anotó con Johnson para quedarse con el primero por 18 a 14.

Rivero y Horton se encargaron de igualar en 21 por lado, los dirigidos por Victoriano dejaron espacios en defensa aprovechados por Carrasco. Sobre el cierre del primer tiempo Dato y Chacón le dieron la ventaja al Verde 39 a 32.

Quimsa demoró cuatro minutos en mover su tanteador con Lema y Freeman, del otro lado Carabali y Toretta aumentaron la brecha para que el local ponga el 55/44 a falta de diez minutos.

Triples de Cosolito y Carrasco mantuvieron la calma en los dirigidos por Favarel, la Fusión no pudo meterse en sintonia y Gimnasia lo cerró 76/59 para quedarse a un triunfo del campeonato. Sebastián Carrasco anotó 14, Marcos Chacón 11 con 5 asistencias y Carlos Rivero 11 puntos con 7 rebotes, del otro lado Sam Freeman 14 y Brandon Robinson 13.

La serie seguirá este sábado 21 horas en el Socios Fundadores.