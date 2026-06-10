En vivo: Corea del Sur y República Checa inician su camino en la Copa del Mundo

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
Final Grupo A
México 2
Sudáfrica 0
Finalizado
16:00 Grupo B
Canadá -
Bosnia Herzegovina -
12 / 06 / 2026
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
12 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Canadá
vs
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

En vivo: Corea del Sur y República Checa inician su camino en la Copa del Mundo

Asiáticos y europeos se enfrentarán este jueves desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A. Ambos seleccionados buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

Hoy 23:45
Corea del Sur República Checa

Luego del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la actividad del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa, que se medirán desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera jornada del Grupo A.

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