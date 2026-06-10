En vivo: Corea del Sur y República Checa inician su camino en la Copa del Mundo

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|-2
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|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
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|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|G
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|P
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|GC
|DG
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|3
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|3
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|3
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|P
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Asiáticos y europeos se enfrentarán este jueves desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A. Ambos seleccionados buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.
Luego del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la actividad del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa, que se medirán desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera jornada del Grupo A.
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