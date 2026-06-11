Sancor Seguros celebra 80 años en el Teatro Colón de Buenos Aires

Sancor Seguros, líder en el mercado argentino, conmemora 80 años de historia en una celebración en el Teatro Colón, donde reunió a destacados referentes del ámbito público y privado para reafirmar su visión de futuro.

Hoy 23:12

El Teatro Colón fue el escenario elegido para una celebración que combinó historia, reconocimiento y visión de futuro. El lunes 8 de junio, SANCOR SEGUROS, la aseguradora líder del mercado argentino, conmemoró sus 80 años de trayectoria.

Fundada en Sunchales, provincia de Santa Fe, la compañía ha mantenido su espíritu federalista y ha ampliado su alcance hasta convertirse en un grupo con sólida presencia nacional y proyección internacional, operando en países como Brasil, Uruguay y Paraguay. SANCOR protege actualmente a más de 9,3 millones de asegurados.

Entre los asistentes a la gala se destacaron figuras como Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Pablo Quirno, Canciller de Argentina, junto a Gobernadores, Embajadores y empresarios de diversos sectores productivos.

La celebración comenzó con un cóctel en el salón Dorado, seguido de un video institucional dirigido por el cineasta Juan José Campanella, quien también estuvo presente. Además, la gala contó con un saludo especial de Lionel Messi, quien se unió a los festejos por el 80 aniversario.

El evento incluyó un show artístico con la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Tomas Mayer Wolf, y la participación de reconocidos artistas que interpretaron una variedad de géneros musicales, representando la identidad cultural argentina y la trayectoria de la aseguradora.

El presidente de SANCOR SEGUROS, Carlos Casto, destacó la importancia del cooperativismo al afirmar: “Nuestros fundadores construyeron mucho más que una empresa, construyeron una respuesta solidaria.” Alejandro Simón, CEO del grupo, enfatizó el compromiso hacia el desarrollo de Argentina y la región.

La compañía no solo ha crecido en Argentina, sino que también ha logrado una notable proyección internacional, consolidándose en Brasil, Paraguay y Uruguay, donde ha alcanzado una reputación sólida en el mercado asegurador. SANCOR SEGUROS sigue evolucionando, diversificando su oferta más allá del seguro tradicional, con iniciativas en salud y tecnología.