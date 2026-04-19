Choque entre motos dejó a un adolescente en grave estado

Drama en Quimilí. El menor de 15 años conducía una motocicleta, la cual habría sido impactada por otro motovehículo cuyo conductor cruzó el semáforo en rojo y se dio a la fuga.

Hoy 14:07

Un joven de 15 años se encuentra en estado crítico luego de un violento accidente ocurrido en la madrugada de este domingo.

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El responsable del choque habría cruzado un semáforo en rojo y escapó del lugar, aunque la policía ya tendría pistas sobre su identidad.

Cerca de las 3 de la madrugada, la intersección de Avenida San Martín y calle 9 de Julio fue escenario de una colisión que dejó como saldo a un menor herido de gravedad. La víctima, identificada como Elías Nahuel Sevilán Suárez (15), circulaba en su motocicleta Honda Wave 110 cc. cuando fue sorprendido por otro conductor.

Según el testimonio del propio joven antes de ser trasladado, el segundo motociclista cruzó el semáforo en rojo, provocando un impacto inevitable que lo arrojó violentamente contra el asfalto.

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Producto de la caída, Sevilán Suárez sufrió un severo traumatismo de cráneo. Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, la complejidad de su cuadro obligó a un traslado de urgencia hacia un centro de alta complejidad en esta Capital. Su familia confirmó que el adolescente se encuentra actualmente en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Testigos presenciales del accidente señalaron que el conductor que provocó el choque huyó del sitio sin prestar auxilio. No obstante, fuentes policiales indicaron que, gracias a los testimonios recabados, el fugitivo ya estaría identificado.

La fiscal de turno, Dra. Eugenia Callegaris, tomó intervención inmediata en el caso. Se ordenaron peritajes a cargo de la Dvisión Criminalística, y se dispuso un operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable del siniestro.