En la previa del Superclásico, Boca consiguió el título más importante de su historia en básquet

El Xeneize venció a Franca de Brasil y gritó campeón por primera vez en la Basketball Champions League Américas.

Hoy 11:06

Boca Juniors se consagró campeón de América en básquet por primera vez en su historia tras vencer 86-72 a SESI Franca en la final de la Basketball Champions League Américas. El título desató una celebración eufórica en el estadio de Obras, completamente vestido de azul y oro.

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El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida fue contundente en el juego decisivo y dominó a su rival para quedarse con el trofeo más importante de la región.

Entre las figuras, se destacó Santiago Scala, quien fue el goleador con 18 puntos y aportó cinco asistencias claves en la conducción. A su lado, Francisco Cáffaro fue determinante en la pintura con 15 puntos, seis rebotes y dos tapas.

CÁFFARO, EL MVP DEL CAMPEÓN

El pívot de Boca fue elegido como Jugador Más Valioso (MVP) del Final Four tras su gran rendimiento en la definición del torneo. En la final, firmó un perfecto 5 de 5 en tiros de campo y alcanzó una valoración de 22.

Su impacto también fue clave en semifinales ante Flamengo, donde registró un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, siendo una pieza fundamental para acceder al partido decisivo.

A lo largo del Final Four, Cáffaro promedió 13,5 puntos, 8 rebotes, 1,5 asistencias y 1 bloqueo, números que respaldaron su elección como el mejor jugador del certamen.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS LOCALES

Con este histórico título, Boca obtuvo la clasificación a la Copa Intercontinental, donde se enfrentará a los campeones de Europa, Asia, África y un invitado de Estados Unidos.

Antes de ese desafío, el Xeneize deberá enfocarse en la Liga Nacional de Básquet. Al equipo aún le resta un partido de la fase regular y luego afrontará los playoffs, con la meta de conseguir el tercer título consecutivo a nivel local.