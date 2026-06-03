De Lali a María Becerra: las famosas se sumaron al reclamo de Ni Una Menos

Artistas y referentes del espectáculo utilizaron sus redes sociales para apoyar la movilización realizada frente al Congreso y reclamar justicia por las víctimas de femicidios.

Hoy 18:32

La marcha por Ni Una Menos, que este miércoles reunió a miles de personas frente al Congreso de la Nación, también contó con el respaldo de numerosas figuras del mundo artístico. A través de las redes sociales, cantantes, actrices y referentes de la cultura expresaron su apoyo a la movilización y convocaron a sus seguidores a participar de la jornada de protesta.

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Una de las primeras en manifestarse fue Lali Espósito, quien compartió una historia de Instagram con la frase “Ni una menos” sobre un fondo negro, sumándose al reclamo impulsado por organizaciones feministas y sociales.

Por su parte, María Becerra publicó un mensaje en el que explicó que no podría estar presente en la movilización debido a que se encuentra fuera del país. Sin embargo, expresó su acompañamiento a quienes participaron de la convocatoria y pidió justicia por las víctimas de femicidios.

“Este 3 de junio me encuentra lejos de Argentina, pero con el corazón acompañando a todas las que salen a las calles para seguir alzando la voz”, escribió la cantante. Además, recordó a Agostina Vega, Dulce Candia, Catalina Gutiérrez, Micaela García, Lucía Pérez, Lucila Yaconis y a otras víctimas de violencia de género.

Otra de las voces que se hizo escuchar fue la de Thelma Fardin, quien publicó un video invitando a participar de la movilización. La actriz destacó la importancia de la presencia ciudadana en las calles y sostuvo que el reclamo trasciende las diferencias partidarias.

También se sumó Celeste Cid, quien compartió estadísticas vinculadas a la violencia de género y recordó que, según distintos relevamientos, en Argentina ocurre un femicidio aproximadamente cada 31 horas. Además, señaló la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las víctimas y mejorar las respuestas judiciales ante las denuncias.

La movilización de este año estuvo marcada por la conmoción generada por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, cuyos casos fueron mencionados durante la jornada. A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, el reclamo volvió a ocupar las calles y encontró eco también en las redes sociales, donde numerosas figuras públicas utilizaron su alcance para visibilizar la problemática y acompañar el pedido de justicia.