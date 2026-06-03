El innovador diseño de asientos en dos niveles para aviones comerciales

Un nuevo diseño de asientos en dos niveles propone una reconfiguración de la cabina económica para aumentar la capacidad de pasajeros en vuelos comerciales, generando un amplio debate en la industria aeronáutica.

Hoy 19:01

El diseño de asientos en dos niveles está generando un debate significativo en la industria de la aviación, presentando una propuesta disruptiva que busca transformar la cabina de clase económica.

La idea consiste en una cabina dividida en dos alturas, con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros sin comprometer tanto espacio personal como los modelos convencionales. Este diseño se encuentra actualmente en fase de prueba y ha sido exhibido en ferias internacionales como un posible futuro de los vuelos comerciales.

El diseñador Alejandro Núñez Vicente ha defendido su propuesta, argumentando que se trata de una solución eficiente y ergonómica para optimizar los interiores de los aviones. A diferencia del modelo horizontal tradicional, la disposición en dos niveles permite a los pasajeros disfrutar de mayor comodidad y privacidad.

La cabina de doble nivel permite a los viajeros estirar las piernas en el nivel inferior, mientras que el nivel superior ofrece una inclinación similar a un lounge. Esta configuración aprovecha el volumen vertical del fuselaje, que hasta ahora ha sido poco utilizado en la aviación comercial.

Aunque el diseño todavía es conceptual, los creadores han afirmado que, si supera las pruebas de seguridad realizadas por entidades como la FAA o la EASA, podría implementarse dentro de cinco años. Varias aerolíneas ya han mostrado interés en esta innovadora configuración, especialmente por su potencial para mejorar la rentabilidad sin incrementar la incomodidad de los pasajeros en clase económica.

Sin embargo, el diseño enfrenta críticas y dudas. Algunos detractores argumentan que esta disposición en dos niveles podría complicar las evacuaciones de emergencia y dificultar la movilidad para pasajeros con necesidades especiales. Además, aumentar la densidad de pasajeros plantea interrogantes sobre la circulación de aire y la experiencia general a bordo.

A pesar de las objeciones, el concepto continúa ganando visibilidad. El diseñador ha presentado una versión adaptada para primera clase, que también fue mostrada en la Aircraft Interiors Expo en Hamburgo. Esto indica que el futuro del diseño aeronáutico podría estar en la reinvención constante de los espacios en cabina.