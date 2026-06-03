Rocío Igarzábal reveló que sufrió abuso sexual en su infancia: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años”

La actriz compartió un estremecedor testimonio en sus redes sociales en el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos.

Hoy 18:22

En una publicación que generó una fuerte repercusión en redes sociales, la actriz y cantante Rocío Igarzábal decidió romper el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida y reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía apenas cinco años.

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La exintegrante de "Casi Ángeles" eligió el 3 de junio, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario de Ni Una Menos, para compartir su historia a través de una serie de publicaciones acompañadas por fotografías de su infancia.

“Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí”, escribió junto a una imagen tomada cuando era niña.

El relato continuó con una profunda reflexión sobre las consecuencias que aquella experiencia tuvo en su vida. Igarzábal contó que durante años convivió con sentimientos de culpa, vergüenza y miedo, lo que le impidió hablar sobre lo ocurrido.

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, expresó en otro de los mensajes compartidos en sus redes.

La actriz también describió el dolor que sintió al volver a observar aquellas fotografías de su infancia. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira, impotencia y mucha angustia”, manifestó.

Sin embargo, destacó que logró pedir ayuda y reconstruir su vida, aunque remarcó que muchas víctimas no tienen la misma posibilidad. En ese sentido, vinculó su experiencia personal con la lucha colectiva contra la violencia de género y los abusos.

“Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no pudieron salir. Que no pueden tener ganas de vivir porque les robaron la vida”, escribió.

El mensaje concluyó con un fuerte llamado a sostener el reclamo por las víctimas de violencia. “Hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”, señaló.

La publicación se produjo en una jornada especialmente significativa para el movimiento feminista, marcada por las movilizaciones de Ni Una Menos en todo el país y atravesada por la conmoción social que generaron los recientes femicidios de las adolescentes Agostina Vega y Dulce Candia.

Tras conocerse su testimonio, miles de usuarios expresaron su apoyo a la actriz y compartieron mensajes de acompañamiento. También numerosas mujeres aprovecharon la publicación para relatar experiencias similares y destacar la importancia de visibilizar situaciones de abuso que, en muchos casos, permanecen silenciadas durante años.