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Tras visitar el Muro de los Lamentos, Javier Milei se reúne con Netanyahu

El Presidente inició una intensa gira oficial. Durante el viaje, que se extenderá entre el 18 y el 22 de abril, participará de diversos eventos, entre ellos la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel.

Hoy 11:40
Javier Milei Netanyahu

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó al Muro de los Lamentos, uno de los lugares más emblemáticos del judaísmo, en el marco de su visita oficial a Israel.

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Tras su llegada, el mandatario tiene previsto mantener una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en lo que será uno de los encuentros centrales de su agenda internacional.

La comitiva presidencial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

La visita forma parte de una serie de actividades oficiales que el jefe de Estado desarrollará en el país, con foco en fortalecer los vínculos bilaterales y avanzar en temas de cooperación política y económica.

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