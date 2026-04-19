Una lluvia de denuncias le cayó a “Chochi” después que lo atraparon cuando “sacó” a pasear en moto una bicicleta robada

Damnificados reconocieron sus bienes y lo denunciaron. El conocido delincuente había sido demorado por personal de la UTM mientras circulaba en una moto trasladando una bicicleta.

Hoy 11:49

Un hecho que comenzó como un procedimiento preventivo terminó destapando una serie de delitos en Las Termas de Río Hondo. Personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la División Prevención Departamental N°6 interceptó en la madrugada a José Guzmán, alias “Chochi”, cuando circulaba en un motovehículo llevando una bicicleta, sin poder justificar la procedencia de ninguno de los rodados.

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El procedimiento se concretó en el barrio España, donde los efectivos demoraron al masculino y procedieron al secuestro de una motocicleta Motomel Skua 150 y una bicicleta tipo mountain bike. En ese momento, el sujeto ya quedó a disposición de la Justicia por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater.

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Horas más tarde, y tras la difusión del procedimiento en medios de comunicación y redes sociales, comenzaron a surgir las denuncias.

Por un lado, Juan Carlos Galván de 45 años denunció que había sido víctima de un violento robo, donde fue atacado con un elemento contundente en la nuca por al menos tres sujetos, entre ellos Guzmán, quien le sustrajo su motocicleta, la misma que luego fue secuestrada por la policía, además de dinero en efectivo y documentación personal.

Por otro lado, Maximiliano Daniel Mateos de 37 años denunció el robo de su bicicleta desde el interior de su vivienda, sospechando directamente de “Chochi”, a quien reconoció al ver la publicación policial donde aparecía el rodado en cuestión.

Ambas denuncias fueron radicadas en la Comisaría Comunitaria N°50, que interviene por jurisdicción, y quedaron unificadas bajo la órbita judicial.

La fiscal interviniente en las denuncias, Dra. Pérez Vicens, dispuso que José Guzmán alias " Chochi" continúe en calidad de demorado y que las actuaciones sean remitidas al fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien ya intervenía en el procedimiento inicial.

De esta manera, el sujeto quedó formalmente vinculado a múltiples hechos delictivos y permanece tras las rejas, a la espera de nuevas disposiciones judiciales.