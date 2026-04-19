El DT del Chelsea reveló cómo evoluciona Enzo Fernández luego de pedir el cambio por una molestia

Liam Rosenior se refirió a la salida del volante, con claros gestos de dolor.

Hoy 09:50

Enzo Fernández volvió este sábado a la titularidad en Chelsea en el duelo ante Manchester United, pero su regreso quedó marcado por una situación que generó inquietud: sobre el final del partido solicitó el cambio tras evidentes gestos de dolor.

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Una vez finalizado el encuentro, el entrenador Liam Rosenior llevó tranquilidad relativa sobre el estado del mediocampista. “Lo acabo de ver en el vestuario. Creo que era su pantorrilla. Espero que sea un calambre. Está trabajando en ello ahora mismo porque queremos que esté obviamente en forma para el martes”, explicó, según consignó The Athletic.

El partido frente al United significó el regreso como titular del exjugador de River Plate, luego de haber estado ausente en dos encuentros por una sanción interna. La medida disciplinaria se produjo tras declaraciones del propio futbolista sobre una posible salida al Real Madrid, lo que tensó su relación con el cuerpo técnico.

Si bien Rosenior decidió reincorporarlo al plantel, no le devolvió la cinta de capitán. En su lugar, el brazalete quedó en manos de Moisés Caicedo, en una señal clara de que la relación con el argentino aún no está completamente recompuesta.

En lo deportivo, el conjunto londinense cayó 1-0 ante el United por la Premier League. En los minutos finales, con el equipo volcado al ataque en busca del empate, Fernández se sumó a la ofensiva e intentó conectar de cabeza un centro, pero no logró impactar el balón debido a la intervención de un defensor rival.

Fue en esa acción cuando quedó tendido en el suelo, con claros signos de dolor en la pierna derecha. A pesar de la molestia, logró retirarse por sus propios medios, aunque antes miró al banco de suplentes e hizo gestos pidiendo el cambio. Su salida dejó preocupación tanto por su estado físico como por su disponibilidad en los próximos compromisos.