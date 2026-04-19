Tras su nominación al Oscar, Elle Fanning encabeza nuevos proyectos en cine y TV

La actriz atraviesa un presente destacado en su carrera, con estrenos, rodajes y una creciente presencia en producciones internacionales.

Hoy 09:57

La actriz Elle Fanning consolida su proyección en la industria audiovisual tras haber sido nominada al Premio Oscar por su actuación en Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier.

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Con una trayectoria iniciada a muy temprana edad —debutó a los tres años en I Am Sam junto a Sean Penn—, Fanning mantiene una actividad sostenida en cine y televisión, con participación en proyectos de distintos géneros y escalas de producción.

En el último año, la actriz formó parte del elenco de Predator: Badlands y avanzó en el rodaje de nuevas producciones que integran su agenda reciente. Entre ellas se destaca la serie Margo tiene problemas de dinero, que será estrenada en Apple TV+, con un equipo creativo vinculado a Big Little Lies.

Elle Fanning

Asimismo, Fanning protagonizará Amanecer en la cosecha, precuela del universo de Los juegos del hambre, cuyo estreno está previsto para noviembre. A estos proyectos se suma el inicio del rodaje de El ruiseñor, una nueva producción cinematográfica en desarrollo.

Con antecedentes en títulos como The Neon Demon y la serie The Great, la actriz continúa ampliando su recorrido profesional, combinando producciones de perfil comercial con propuestas de corte más autoral.

En este contexto, su nominación al Oscar se inscribe como un paso más dentro de una carrera en expansión, marcada por la diversidad de proyectos y su presencia constante en la escena internacional.