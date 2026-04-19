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Pelea callejera terminó con un apuñalado en el cuello

La víctima recibió puntos de sutura en la zona de la yugular y el agresor ya se encuentra a disposición de la justicia. El violento ataque en Av. 9 de Julio y Dumas de la ciudad de Añatuya.

Hoy 10:09

Los hechos ocurrieron en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida Dumas, una fuerte disputa entre dos personas terminó con un joven herido de arma blanca. Tras el alerta, una ambulancia municipal trasladó de urgencia a la víctima hacia el Hospital Zonal, donde ingresó en estado grave.

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El médico de guardia, Dr. Funes, fue el encargado de intervenir quirúrgicamente al joven, realizando múltiples puntos de sutura en el lateral del cuello, a la altura de la vena yugular. Su estado actual es estable, pero permanece con pronóstico delicado, bajo observación médica.

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Efectivos policiales de la Comisaría 41 acudieron de manera inmediata en el lugar del incidente, logrando la detención del agresor a pocos metros de la escena.

Las autoridades trabajan para reconstruir los pormenores de la gresca e identificar el móvil del ataque.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno mientras se recolectan testimonios de lo sucedido.

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