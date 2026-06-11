Esclarecieron el violento robo a una enfermera y recuperaron todos los bienes sustraídos

La víctima fue interceptada por dos sujetos cuando circulaba en motocicleta por la zona del barrio Villa del Carmen. Hay un joven detenido y un menor quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 15:43

El trabajo conjunto entre personal de la Brigada de Investigaciones y la Comisaría Comunitaria N° 45 permitió esclarecer un violento robo sufrido por una trabajadora de la salud. Como resultado de la investigación, fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia los presuntos autores del hecho, además de recuperarse la totalidad de los bienes sustraídos.

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El hecho ocurrió durante la noche del primer martes de junio, cuando una enfermera de 47 años circulaba en motocicleta por inmediaciones del acceso principal al barrio Villa del Carmen.

Al llegar a la intersección de avenida de Circunvalación y calle Capital, la mujer fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según denunció la víctima, uno de los individuos descendió del rodado, exhibió un arma de fuego y la amenazó para que entregara sus pertenencias.

Ante esta situación, la trabajadora de la salud entregó diversos elementos de trabajo, entre ellos material sanitario, un tensiómetro, un oxímetro de pulso y un termómetro clínico. También le sustrajeron una billetera con documentación personal, dinero en efectivo y una medalla de valor afectivo.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron un intenso trabajo de análisis de registros fílmicos, relevamientos y tareas de ciberpatrullaje, lo que permitió identificar a los presuntos responsables del ilícito.

Con los elementos probatorios reunidos, el fiscal interviniente dispuso medidas judiciales que permitieron concretar un procedimiento en el domicilio de los sospechosos.

Como resultado del operativo, fue detenido un joven de 21 años, señalado como uno de los autores del robo. En tanto, un menor de edad vinculado a la causa fue puesto a disposición de la Justicia de menores.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Honda CB Twister de color negro, que presentaba características coincidentes con la utilizada al momento del hecho.

Además, se logró recuperar la totalidad de los bienes sustraídos, que quedaron bajo resguardo judicial para su posterior restitución a la damnificada.

Los procedimientos permitieron esclarecer el hecho y poner a los involucrados a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.