Detienen a la dueña del auto implicado en el femicidio de Agostina

La detención de Soledad Andreani, dueña del vehículo involucrado, se suma a la de otros dos sospechosos en el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

Hoy 15:36

La Justicia ha tomado medidas drásticas en el caso del femicidio de Agostina Vega, una joven de 14 años, al ordenar la detención de Soledad Andreani, la propietaria del Ford Ka que se presume fue utilizado para trasladar el cuerpo de la menor.

Los abogados de la familia de Agostina confirmaron que Andreani, expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen, ha sido acusada de encubrimiento agravado.

La detención de Andreani se produce en un contexto donde ya hay otros dos sospechosos en prisión, lo que refleja el avance de la investigación judicial.

La policía ha intensificado los esfuerzos para esclarecer los hechos que rodean el trágico desenlace de Agostina, lo cual ha conmovido a la sociedad en general.

El vehículo implicado en el caso ha sido objeto de análisis forense, ya que se considera clave para entender la dinámica del crimen.

Las autoridades continúan recabando información para asegurar que todos los implicados en este caso sean llevados ante la Justicia.

La comunidad espera respuestas y justicia para la familia de Agostina, mientras la investigación sigue su curso.