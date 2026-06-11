Una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Según informó el INDEC, la Canasta Básica Total aumentó 2% durante mayo, mientras que la Canasta Básica Alimentaria subió 2,4%.

Hoy 16:49

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2% en mayo de 2026. De esta manera, una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos chicos, necesitó $1.498.741 para no ser pobre, según informó el INDEC.

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Este indicador acumuló un alza del 34,9% en los últimos doce meses. La suba mensual de la CBT estuvo levemente por debajo del índice de inflación general de mayo, que fue del 2,1%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,4% en mayo. Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $681.246 para cubrir las necesidades alimentarias básicas.

En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 15,6%, mientras que en los últimos doce meses registró una suba del 36,2%.

De acuerdo con el informe oficial, una persona necesitó $485.029,58 para no estar bajo la línea de pobreza durante mayo.

En tanto, un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió $1.193.172,77 para no ser pobre.

Para una familia de cuatro integrantes, conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, el ingreso mínimo necesario fue de $1.498.741,40.

En el caso de un hogar compuesto por cinco personas, integrado por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, se necesitó una suma de $1.576.346,14.

En cuanto a la línea de indigencia, una persona requirió $220.467,99 para cubrir la canasta alimentaria básica.

Una familia de tres integrantes necesitó $542.351,26, mientras que un hogar de cuatro personas precisó $681.246,09.

Para los hogares de cinco integrantes, el ingreso necesario para no caer bajo la línea de indigencia fue de $716.520,97.