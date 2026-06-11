Trump canceló los ataques previstos contra Irán tras anunciar un acuerdo preliminar

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones con Teherán avanzaron hasta las máximas autoridades iraníes y que los bombardeos programados para esta noche fueron suspendidos.

Hoy 16:28

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la cancelación de los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán para esta noche, al asegurar que las negociaciones con la República Islámica avanzaron hasta alcanzar un acuerdo preliminar respaldado por los principales actores involucrados en la crisis regional.

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A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump informó que tomó la decisión luego de que las conversaciones fueran elevadas a las máximas autoridades iraníes y recibieran su aprobación.

“Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió el mandatario.

El anuncio se produce después de varios días de fuerte tensión militar en Medio Oriente, marcados por ataques cruzados entre Washington y Teherán, amenazas sobre el estrecho de Ormuz y crecientes temores de una escalada regional de mayores proporciones.

Trump sostuvo que las negociaciones ya cuentan con consenso sobre los principales puntos del acuerdo y que los términos fueron aprobados tanto en el plano conceptual como en los detalles específicos.

“Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, señaló.

Según el presidente estadounidense, además de Washington y Teherán, en el proceso participaron varios gobiernos de la región y otros aliados internacionales. Trump mencionó específicamente a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otros países.

Aunque el mandatario no reveló el contenido concreto del entendimiento alcanzado ni los compromisos asumidos por cada una de las partes, indicó que el proceso aún no concluyó formalmente.

En ese contexto, precisó que una de las medidas adoptadas por Estados Unidos durante la crisis continuará vigente hasta que se complete la firma del acuerdo definitivo.

“El bloqueo naval permanecerá plenamente en vigor hasta que esta transacción sea finalizada”, afirmó Trump.

El presidente tampoco informó cuándo se producirá la firma ni dónde se llevará a cabo el encuentro, aunque adelantó que esos detalles serán anunciados próximamente.

“Hora y lugar de la firma serán anunciados en breve”, agregó.

Horas antes del anuncio de Trump, el régimen iraní había elevado el tono de sus amenazas hacia Washington. El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas de Irán, aseguró que cualquier nueva ofensiva estadounidense recibiría una respuesta más contundente que las registradas hasta ahora durante el conflicto.

En un comunicado difundido por medios estatales, el organismo también vinculó las advertencias de Washington contra la infraestructura energética iraní con el futuro del comercio petrolero en la región. Además, advirtió que, si las exportaciones de petróleo y gas de Irán se veían afectadas, otros países tampoco podrían operar con normalidad.

El mando militar iraní sostuvo además que una escalada podría extender el conflicto a un escenario regional más amplio y aumentar la inestabilidad en Medio Oriente.

Antes de cancelar los ataques, Trump había adelantado que Estados Unidos lanzaría nuevos bombardeos contra Irán “esta noche con gran dureza”, tras dos días consecutivos de ofensivas e intercambios militares que profundizaron la crisis entre ambos países.

En ese contexto, el presidente estadounidense también había amenazado con tomar el control de la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal de exportación petrolera iraní, y sostuvo que Washington podría asumir el control de la industria energética del país de una manera similar a la aplicada recientemente en Venezuela.

Trump había acusado además al régimen iraní de retrasar las negociaciones y advirtió que Teherán debía afrontar las consecuencias de no avanzar hacia un acuerdo. Hasta este jueves, las conversaciones permanecían bloqueadas por diferencias sobre varios asuntos considerados centrales, entre ellos la situación del estrecho de Ormuz, las sanciones económicas y las exigencias estadounidenses respecto del programa nuclear iraní.

La tensión había aumentado tras los últimos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. Teherán respondió con acciones contra instalaciones militares de Estados Unidos en distintos países de la región y anunció el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y mercancías.

Funcionarios iraníes llegaron a sostener que la nueva ofensiva estadounidense había dejado sin efecto el alto el fuego alcanzado en abril y responsabilizaron a Washington por las consecuencias de una eventual escalada regional.

Con el anuncio de Trump, el conflicto ingresa en una nueva etapa de incertidumbre, marcada por la suspensión de los ataques previstos, la vigencia del bloqueo naval y la expectativa por la firma de un acuerdo definitivo.