La tripulación de Artemis III generó polémica por no incluir mujeres entre sus miembros principales

La NASA defendió la selección y aseguró que la decisión se basó en la experiencia, formación y disponibilidad de los astronautas, no en una exclusión de género.

Hoy 16:26

La presentación de la tripulación de Artemis III por parte de la NASA generó una controversia inesperada: por primera vez desde el inicio de la era Artemis, la misión lunar contará únicamente con hombres entre sus miembros principales.

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El anuncio, realizado esta semana en el Centro Espacial Johnson, contrastó con la composición de Artemis II, donde la inclusión de la astronauta Christina Koch marcó un hito al abrir la puerta a la primera mujer en una misión de regreso a la órbita lunar.

En esta ocasión, ninguna mujer fue seleccionada para el equipo principal, lo que reavivó el debate sobre los criterios de diversidad en la exploración espacial actual.

La decisión sorprendió a parte del sector científico y a divulgadoras como Emily Calandrelli y Camille Bergin, quienes manifestaron su decepción en redes sociales. La astronauta Sian Proctor sostuvo en Instagram: “¡Su éxito allanará el camino para la tripulación exclusivamente femenina de Artemis 4!”.

Ante las críticas, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, salió a defender la selección de la tripulación. “Los astronautas de Artemis III tienen experiencia, están cualificados y merecen ser celebrados por la misión que se les ha asignado, al igual que las tripulaciones que les sigan serán celebradas cuando llegue su momento”, expresó.

Isaacman remarcó que la agencia cuenta con “un cuerpo de astronautas extraordinario” y que cada misión forma parte de una campaña más amplia para lograr que Estados Unidos vuelva a la Luna y avanzar hacia futuras exploraciones.

Además, aclaró que la selección se basó en la formación, experiencia y disponibilidad de los astronautas, y no en una “exclusión de género”.

“Nuestra última promoción de candidatos a astronautas contó con más del 50 por ciento de mujeres. Reuniremos a los mejores astronautas para llevar a cabo y completar los objetivos”, aseguró.

El titular de la agencia espacial norteamericana reconoció haber visto reacciones “desde la decepción hasta la indignación” tras el anuncio de los cuatro tripulantes de la misión Artemis III.

“En un mundo con tanta controversia, espero que este pueda ser un momento en el que celebremos a los astronautas seleccionados, respetemos la integridad del proceso y reconozcamos la extraordinaria profundidad de talento en todo el cuerpo de astronautas”, sostuvo.

También aseguró que la selección de la tripulación “no implica a ningún cargo político” y explicó que la Oficina de Astronautas asigna a los equipos que considera con mayores posibilidades de cumplir los objetivos de cada misión.

Según detalló, se tienen en cuenta distintos factores, entre ellos la experiencia como piloto de pruebas, el trabajo de desarrollo en programas específicos y la disponibilidad de los astronautas.

“Quienes plantean esta preocupación quizá no sean conscientes de la reserva de tripulaciones que ya se están preparando para el lanzamiento a la Estación Espacial, o de quienes han estado recibiendo formación específica para la Luna y que encajarían mejor en una futura misión de superficie”, precisó Isaacman.

El debate no es menor: de los 37 astronautas activos de la NASA, 15 son mujeres, lo que representa el 40 por ciento. Desde 2021, con la llegada de SpaceX como socio clave, las misiones estadounidenses a la Estación Espacial Internacional incluyeron al menos una mujer.

Artemis II había marcado un precedente con la participación de Koch, la primera mujer en abandonar la órbita terrestre baja y volar alrededor de la Luna. Por eso, la expectativa de que las misiones Artemis fueran también un símbolo de diversidad de género, internacional y étnica volvió a quedar bajo discusión.

Funcionarios de la NASA y de la Agencia Espacial Europea insistieron en que la selección de Randy Bresnik, como comandante; Luca Parmitano, piloto de la ESA; Frank Rubio y Andre Douglas, como especialistas de misión, se realizó atendiendo exclusivamente a la idoneidad técnica, la experiencia operativa y la disponibilidad.

La agencia también remarcó que existen factores logísticos y de entrenamiento que influyen en cada misión, y que otras tripulaciones, incluso para vuelos lunares, ya se preparan con mujeres incluidas.

Por su parte, Christina Koch recordó en una entrevista que “el cuerpo de astronautas refleja la diversidad de toda la humanidad” y sostuvo que, independientemente de la tripulación elegida para esta misión, la agencia mantiene esa característica.

El proceso de selección de astronautas, históricamente condicionado por la procedencia militar y la escasa diversidad, evolucionó en las últimas décadas hacia la inclusión de científicos, mujeres y representantes de distintas nacionalidades.

Sin embargo, la elección de una tripulación enteramente masculina para Artemis III, luego de una misión mixta como Artemis II, volvió a visibilizar la tensión entre meritocracia y representatividad en el espacio.

La NASA reafirmó su compromiso con la diversidad, pero la ausencia de mujeres en la próxima misión lunar reabrió el interrogante sobre el equilibrio entre excelencia técnica y pluralidad en la exploración espacial.