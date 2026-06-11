Denuncian a un policía por abuso sexual en Salta

Un policía está siendo juzgado por delitos de abuso sexual y grooming en Salta, afectando a menores de edad.

Hoy 16:26

Un policía de Salta se encuentra actualmente en juicio, enfrentando graves acusaciones de abuso sexual con acceso carnal y grooming en perjuicio de menores de edad. Este caso ha captado la atención pública debido a la naturaleza de los delitos y a la implicación de un funcionario de la ley.

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La jueza María Victoria Montoya Quiroga preside el juicio, que ha revelado detalles inquietantes sobre los hechos. Hoy se presentó el CCTV de la vivienda del acusado, mostrando momentos clave de la interacción entre el acusado y una de las menores damnificadas, quien en aquel entonces contaba solo con seis años.

Durante el juicio, se escuchó el testimonio de una perito del CIF, quien elaboró un croquis del domicilio donde ocurrieron los abusos. Esto es esencial para entender el contexto de los delitos y la ubicación de los eventos.

El acusado, un policía, está siendo juzgado por agredir sexualmente a la hija de su amiga. La menor relató que, mientras visitaba la casa del acusado junto a su madre y padrastro, este ingresó a la habitación donde ella se encontraba y cometió el abuso.

El relato de la menor incluye detalles escalofriantes, indicando que el acusado se bajó los pantalones y la forzó a realizar actos sexuales, además de tocar sus partes íntimas por encima de la ropa. Este testimonio es crucial en el desarrollo del caso.

Además de las acusaciones de abuso sexual, el sujeto también está imputado por grooming en perjuicio de otra adolescente, con quien mantuvo contacto tras un procedimiento policial en el que participó.

La audiencia se reanudará el viernes a las 8, donde se espera la declaración de testigos tanto de la fiscalía como de la defensa. La fiscal Celina Morales Torino representa al Ministerio Público, mientras que el acusado cuenta con la defensa de Nicolás Vedia.