Brian Sarmiento habló de la deuda por la cuota alimentaria de sus hijas: “Yo quiero cumplir”

Tras quedar eliminado de Gran Hermano, el exfutbolista contó su versión sobre el conflicto familiar y aseguró que pidió un plan de pago para afrontar la deuda.

Hoy 17:05

Brian Sarmiento habló como nunca sobre la situación familiar que atraviesa por la cuota alimentaria de sus hijas. Tras quedar eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, el exfutbolista estuvo en A la Barbarossa, donde explicó su versión del conflicto.

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“Lo que me pide la madre de las hijas mías de España es cumplir la cuota, o sea, la deuda que hay de 100 mil dólares, que fue la que yo le dije que no podía pagar más la cuota que teníamos firmada porque no juego más al fútbol”, aseguró.

Sarmiento contó que le pidió bajar el monto mensual para poder pagarlo. “Todo lo que yo le envío no cubre la cuota y es como si no le enviara nada”, expresó.

En ese sentido, explicó que esa diferencia fue generando una deuda acumulada. “Le dije que no pensaba renunciar al apellido de mi nena, pero que me pusiera una cuota de esa deuda que yo la pueda pagar. Yo no tengo problema de pagar”, sostuvo.

El exjugador remarcó que, desde que dejó el fútbol profesional, intentó cumplir con sus obligaciones. “Todo lo que yo hice desde que dejé de jugar al fútbol fue siempre para ellas. Tengo carpetas de todos los gastos, de todas las transferencias”, afirmó.

Durante la entrevista, Sarmiento también se mostró molesto porque, según dijo, la madre de sus hijas habló públicamente mientras él estaba dentro de la casa de Gran Hermano, pese a que habían acordado no hacerlo.

“Había quedado en que entraba en Gran Hermano y me dejaban trabajar tranquilo porque mi imagen se iba a dañar y tengo publicidades. Me dicen que me quede tranquilo, estaba todo arreglado, pero yo pisé la casa y al segundo ya salieron a hablar. Entonces eso ya es malicia”, lanzó.

Consultado por Georgina Barbarossa sobre si todavía no estaba al día con la deuda, Sarmiento respondió que el conflicto también involucra el apellido de una de sus hijas.

“El tema es que de mi hija más grande me pide el apellido. Me cuesta entender, pero me dice que si le doy el apellido me saca la deuda. No. Yo no quiero renunciar al apellido de mis nenas, pero te voy a pagar la cuota si me ponés algo para pagarla”, comentó.

El exfutbolista señaló que pidió un plan de pago, ya que la deuda sería de unos 85 mil euros, aproximadamente 100 mil dólares. “Yo quiero cumplir”, remarcó.

Sobre el final de la entrevista, Sarmiento se mostró incómodo con el tema y pidió cerrar la conversación. “Lo explico y quiero que se termine acá y se hable de otra cosa porque la verdad es que no me siento cómodo”, expresó.

Luego aclaró que su enojo no era con los panelistas, sino con la forma en que se manejó la situación. “Entiendo todo, lo que es el morbo, que es la tele. Vengo y lo explico para que quede claro. Lo único que quiero es lo mejor para mis hijas y siempre estuve dispuesto a dar y hacer todo por ellas”, cerró.