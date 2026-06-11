Condenaron a dos hermanas por venta de drogas en Villa Atamisqui

Marianella Llavar recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, mientras que Olivia Llavar fue condenada a prisión en suspenso como partícipe secundaria.

Hoy 15:42

La fiscal Dra. Florencia Torrez, de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de la circunscripción Capital, acordó mediante la vía de juicio abreviado la pena de prisión de cumplimiento efectivo para Marianella Llavar, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Asimismo, para su hermana, Olivia Llavar, se pactó una pena de prisión de cumplimiento en suspenso, en calidad de partícipe secundaria.

La causa penal se inició en noviembre de 2024, a raíz de una denuncia anónima que motivó la investigación penal.

Durante los meses posteriores, se recopilaron evidencias que derivaron en un procedimiento realizado en febrero de 2025 por el Ministerio Público Fiscal, junto a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

En ese marco, se allanó el domicilio de las imputadas, ubicado en la localidad de Villa Atamisqui, donde se secuestró cocaína lista para su distribución, recortes de nylon, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se procedió a la detención de ambas hermanas.

Las pericias realizadas sobre los dispositivos móviles determinaron que Marianella era la encargada de comercializar las sustancias estupefacientes, mientras que Olivia cumplía un rol secundario dentro de la mecánica delictiva.

En la audiencia celebrada este miércoles, el juez de Control y Garantías, Dr. Sergio Guillet, resolvió homologar el acuerdo al que arribaron el MPF y la defensa.

En consecuencia, el magistrado condenó a Marianella Llavar a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Olivia Llavar recibió una pena de prisión de cumplimiento en suspenso, conforme a lo pactado por las partes.