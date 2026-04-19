Voraz incendio arrasó con un millar de viviendas en Malasia: más de 9.000 damnificados

El jefe de bomberos del distrito, explicó que los fuertes vientos avivaron las llamas, mientras que la cercanía entre las viviendas facilitó su expansión.

Hoy 10:33

Un devastador incendio destruyó alrededor de 1.000 viviendas en una aldea costera del distrito de Sandakan, en la isla de Borneo, dejando a más de 9.000 personas afectadas. El siniestro se produjo en la madrugada del domingo 19 de abril y, pese a la magnitud de los daños, no se registraron víctimas fatales.

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Según informó el Departamento de Bomberos, a través de la agencia estatal Bernama, el fuego se inició alrededor de la 1:32 (hora local) y se propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas adversas y las características del lugar.

El jefe de bomberos del distrito, Jimmy Lagung, explicó que los fuertes vientos avivaron las llamas, mientras que la cercanía entre las viviendas facilitó su expansión. A esto se sumó la dificultad para acceder al agua, ya que la marea baja complicó las tareas de abastecimiento para combatir el incendio.

La zona afectada forma parte de las denominadas “aldeas sobre el agua”, asentamientos construidos sobre pilotes de madera y habitados principalmente por comunidades vulnerables, entre ellas grupos indígenas y personas en situación de apatridia.

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Ante la emergencia, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, informó que el gobierno nacional trabaja en conjunto con las autoridades del estado de Sabah para asistir a los damnificados. Las acciones se centran en garantizar refugio temporal y cubrir necesidades básicas de quienes lo perdieron todo.

“La prioridad ahora es la seguridad de las víctimas y la asistencia inmediata sobre el terreno”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

El hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad estructural de estas comunidades, donde la precariedad de las construcciones y las limitaciones en el acceso a servicios básicos agravan el impacto de este tipo de tragedias.