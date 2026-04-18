Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Güemes va por la recuperación en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta

El Gaucho enfrenta al Albo desde las 20 con la necesidad de volver a sumar en la Primera Nacional.

Hoy 00:00

El Club Atlético Güemes visitará este domingo desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo santiagueño llega golpeado tras la derrota como local ante San Martín de Tucumán y necesita sumar para no alejarse de la zona de Reducido, uno de los principales objetivos en la temporada.

Actualmente, el Gaucho se ubica en el puesto 12 con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas, por lo que buscará hacerse fuerte fuera de casa para recuperar terreno.

Del otro lado, el conjunto salteño también intentará volver al triunfo ante su gente. Gimnasia y Tiro viene de caer como visitante frente a Chacarita y se encuentra en el noveno lugar con 11 unidades, apenas por encima de su rival.

Datos del partido

  • Partido: Gimnasia y Tiro (S.) vs. Güemes (S.E.)
  • Hora: 20.00
  • Árbitro: Lucas Cavallero
  • Asistente 1: Mariano Viale
  • Asistente 2: Malvina Schiell
  • Cuarto árbitro: Ulises Gerónimo

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Desmantelaron un kiosco de drogas en La Banda y detuvieron a dos mujeres
  2. 2. Donald Trump advirtió a Irán por el Estrecho de Ormuz: "No pueden chantajearnos"
  3. 3. Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo
  4. 4. Ciro y Los Persas hicieron vibrar el Nodo Tecnológico ante una multitud en Santiago del Estero
  5. 5. Caputo cerró su gira en Washington con acuerdos para refinanciar deuda y reducir tasas de financiamiento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT