Güemes va por la recuperación en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta

El Gaucho enfrenta al Albo desde las 20 con la necesidad de volver a sumar en la Primera Nacional.

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El Club Atlético Güemes visitará este domingo desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo santiagueño llega golpeado tras la derrota como local ante San Martín de Tucumán y necesita sumar para no alejarse de la zona de Reducido, uno de los principales objetivos en la temporada.

Actualmente, el Gaucho se ubica en el puesto 12 con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas, por lo que buscará hacerse fuerte fuera de casa para recuperar terreno.

Del otro lado, el conjunto salteño también intentará volver al triunfo ante su gente. Gimnasia y Tiro viene de caer como visitante frente a Chacarita y se encuentra en el noveno lugar con 11 unidades, apenas por encima de su rival.

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