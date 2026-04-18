Mitre recibe a Ferro con la necesidad de reaccionar para salir del fondo de la tabla

El Aurinegro enfrenta al conjunto de Caballito desde las 15 en el 8 de Abril, con la obligación de volver al triunfo para acomodarse en la Primera Nacional.

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El Club Atlético Mitre tendrá este domingo una prueba clave cuando reciba a Ferro Carril Oeste por la 10ª fecha de la Primera Nacional, con la urgencia de reencontrarse con la victoria.

El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio “Doctores José y Antonio Castiglione”, en un duelo importante para ambos equipos que buscan escalar posiciones en la Zona A.

El conjunto dirigido por Carlos Mayor viene de empatar 1-1 ante Central Norte en Salta y atraviesa un presente irregular que lo ubica en la incómoda posición 15.

En lo que va del torneo, el Aurinegro consiguió una sola victoria (ante Estudiantes de Caseros como local), cinco empates y dos derrotas, números que lo obligan a sumar de a tres para no quedar relegado.

Por su parte, Ferro tampoco llega en su mejor momento. El equipo de Caballito viene de caer como local frente a Estudiantes de Caseros y se ubica en el puesto 12 con 9 puntos, por lo que también necesita recuperarse.

Datos del partido

Partido: Mitre (S.E.) vs. Ferro Carril Oeste

Mitre (S.E.) vs. Ferro Carril Oeste Hora: 15.00

15.00 Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione

Doctores José y Antonio Castiglione Árbitro: Fabrizio Llobet

Fabrizio Llobet Asistente 1: Emanuel Serale

Emanuel Serale Asistente 2: Danilo Viola

Danilo Viola Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Con ambos equipos necesitados, el duelo en Santiago del Estero promete ser clave para empezar a cambiar el rumbo en la temporada.