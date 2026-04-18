Güemes y Gimnasia y Tiro quedaron a mano en Salta por la Primera Nacional

El Gaucho y el Albo empataron 1 a 1 por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional.

Hoy 22:07

Güemes rescató un empate en su visita a Gimnasia y Tiro, tras igualar 1 a 1 en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Primera Nacional.

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El equipo local se puso en ventaja a los 43 minutos del primer tiempo con el gol de Rinaldi, golpeando en un momento clave antes del descanso. Sin embargo, Güemes reaccionó rápidamente en el complemento y encontró el empate a los 50 minutos gracias a Sala.

El conjunto santiagueño mostró carácter para sobreponerse y llevarse un punto importante fuera de casa, en un encuentro parejo y disputado.

Con este resultado, Güemes se ubica en el puesto 12 con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, manteniéndose en la zona media de la tabla.

En la próxima fecha, el Gaucho volverá a jugar como local en La Isla, donde recibirá a Atlanta con la intención de seguir sumando y acercarse a los puestos de clasificación.