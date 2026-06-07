Video: un policía atropelló un perro y una mujer que intentó auxiliarlo sufrió la amputación de un dedo

Denuncias cruzadas. El efectivo policial indicó que no vio al perro y se fue del lugar por temor a represalias de la gente. Una vecina denunció al policía por maltrato animal.

Hoy 10:30

Una mujer sufrió la amputación total de un dedo de la mano izquierda tras ser mordida por el animal herido. El conductor del automóvil involucrado, un funcionario policial, denunció amenazas, mientras que una vecina presentó una denuncia por presunto maltrato animal. La secuencia quedó registrada en video.

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Una mujer de 33 años sufrió la amputación total de un dedo de su mano izquierda luego de intentar auxiliar a un perro que había sido atropellado por un automóvil en pleno centro de Las Termas de Río Hondo. El episodio, ocurrido durante la tarde del sábado, generó además denuncias cruzadas que ahora son analizadas por la Justicia.

El hecho se registró alrededor de las 17 sobre calle Rivadavia, casi Fleming, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50.

Según las actuaciones policiales, el animal involucrado era un perro mestizo de color negro que habría sido embestido por un automóvil Volkswagen Polo color gris, dominio AG-723-YJ, conducido por Luis David Bazán, de 30 años, funcionario policial con la jerarquía de Oficial Inspector.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, Rosa Páez, de 33 años y domiciliada en el barrio Toro Yacu, intentó auxiliar al can herido. Sin embargo, el animal reaccionó debido al dolor sufrido y la mordió en la mano izquierda.

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Inicialmente se informó el desprendimiento de una falange, aunque posteriormente el traumatólogo Dr. René Sayago confirmó que la paciente debió ser sometida a la amputación total del tercer dedo de la mano izquierda. Además, recibió suturas, tratamiento antibiótico y vacuna antitetánica, siendo posteriormente dada de alta médica.

Las imágenes registradas por cámaras de seguridad y otros registros fílmicos muestran la secuencia previa al incidente y forman parte de los elementos que podrían ser evaluados durante la investigación.

La denuncia del policía

Por su parte, Bazán manifestó ante la Policía que el atropello del animal fue accidental y que intentó asistirlo luego de la colisión. Según su versión, algunas personas presentes comenzaron a increparlo e intentaron agredirlo, motivo por el cual se retiró del lugar para evitar mayores incidentes.

Horas después, el funcionario policial radicó una denuncia por amenazas contra personas cuya identidad aún no fue establecida. En su presentación sostuvo que, tras intentar ayudar al animal, una mujer lo habría amenazado de muerte.

La denuncia contra el policía

Paralelamente, Stella Speck, vecina de la zona, presentó una denuncia por presunta infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal. En su relato señaló que observó la situación luego de escuchar pedidos de auxilio y sostuvo que el perro resultó lesionado tras ser arrollado por el vehículo conducido por Bazán. La denunciante también indicó que el conductor se retiró del lugar luego del episodio.

Las actuaciones quedaron bajo la órbita del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso las medidas de rigor y el envío de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para el avance de las investigaciones.

La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho, las responsabilidades que pudieran corresponder y el alcance de las denuncias presentadas por las distintas partes involucradas.